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Лукашенко заявив про виснаження Росії та назвав терміни завершення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лукашенко заявив про виснаження Росії та назвав терміни завершення війни
Kerfityrj вернув увагу на виснаження та вплив війни на російську економіку
фото: AP

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що домовитися про припинення бойових дій можна до кінця 2026 року або наступного року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито готова до миру, а війна проти України може завершитися вже цього або наступного року. Водночас він попередив, що надалі Україні буде складніше досягти мирного врегулювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву політика.

«І цей мир буде. Якщо не цього року, то наступного. Я абсолютно переконаний», – заявив Лукашенко під час робочої поїздки до Вітебської області, де ознайомився з підготовкою одного з підрозділів народного ополчення.

За його словами, у припиненні війни зацікавлені як Україна, так і Росія, оскільки бойові дії мають негативні наслідки для обох країн.

Лукашенко визнав, що Росія має більші військові та ресурсні можливості й може продовжувати воювати ще тривалий час. Водночас він звернув увагу на виснаження та вплив війни на російську економіку.

«Так, Росія потужніша, міцніша, вона ще може довго воювати. Але все одно виснаження дуже сильне, вплив на економіку величезний, ви це теж бачите. Кому це приємно і потрібно? Росіяни це розуміють, вони готові до миру», – сказав він.

Водночас Лукашенко не навів доказів того, що Москва готова відмовитися від своїх вимог щодо України, і не повідомив про будь-які конкретні домовленості між сторонами. Його заява про готовність Росії до миру є власною оцінкою білоруського лідера.

Білоруський політик також заявив, що Україні варто погодитися на мирне врегулювання у 2026 році, оскільки наступного року, на його думку, це буде складніше.

«Українцям, якщо вони не підуть на мирне врегулювання цього року, наступного буде ще складніше, а потім – неможливо», – сказав Лукашенко.

При цьому він не уточнив, на яких умовах, на його думку, має бути укладена мирна угода, і не назвав механізмів, які могли б забезпечити припинення бойових дій.

Варто нагадати, що Європейський Союз 13 жовтня виключив із санкційного списку двох бізнесменів, яких пов'язують із найближчим оточенням білоруського правителя Олександра Лукашенка. Йдеться про Михаїла Гуцерієва та Віктора Шевцова, які протягом тривалого часу оскаржували запроваджені проти них обмеження.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь війна росія переговори

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