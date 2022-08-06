Кремль бреше? Кадиров розповів свою версію розмови з Путіним

Глава Чечні похвалився своїми бойовиками, які воюють на території України

Рамзан Кадиров оприлюднив власну версію того, про що він учора, після зустрічі Володимира Путіна з Реджепом Ердоганом, говорив із президентом Росії. Про це глава Чечні написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Кадирова, він розповів Путіну про чеченських бойовиків, які «виконують завдання в Україні», зокрема, на території Луганської області.

Глава Чечні заявив, що російський президент «високо оцінив заслуги» кадировців та похвалив їх за окупацію Луганщини («звільнення «ЛНР», як заявив Кадиров).

Крім того, Рамзан Кадиров пообіцяв Путіну, що його військові формування («команда першого президента Чеченської республіки, Героя Росії Ахмата-Хаджи Кадирова») готові виконати будь-який наказ президента Росії у будь-якій точці світу.

Нагадаємо, що раніше про розмову Путіна з Кадировим розповів російським ЗМІ прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, російський та чеченський лідери обговорювали питання «економічного розвитку Чечні».