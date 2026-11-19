Путін заявив, що РФ має можливість забезпечувати сполучення з окупованим Кримом через захоплені території

Країна-агресор має можливість забезпечувати сполучення з окупованим Кримом через захоплені території материкової України та планує посилювати там свою присутність. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, коментуючи удари по Кримському мосту, пише «Главком».

За його словами, Москва вже створила можливість пересування до Криму через так звану «Новоросію». Йдеться про сухопутний маршрут, який проходить через окуповані частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Путін заявив, що Росія надалі посилюватиме свою присутність на цьому напрямку. Він пов’язав це з атаками на Кримський міст, які змусили російську владу шукати альтернативні шляхи сполучення з окупованим півостровом.

Керченський міст, який з'єднує окупований Крим із Краснодарським краєм РФ, зазнав кількох ударів у листопаді. Після пошкодження автомобільної та залізничної частин рух ним обмежували. Російська влада заявила про необхідність відновлення переправи та організації альтернативної логістики.

Водночас сухопутний коридор через окуповані території півдня України має важливе значення для російської логістики. Він дає змогу підтримувати сполучення з Кримом в обхід Керченського мосту.

Нагадаємо, що російський диктатор також уперше публічно прокоментував удари по Кримському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових.