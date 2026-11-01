Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть
Водночас триває підготовка до переговорів на найвищому рівні – українська сторона готова до них
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Георгій Тихий: міжурядова комісія збереться в листопаді, а Київ готує консультації також зі Словаччиною

У середині листопада має відбутися засідання міжурядової комісії України та Угорщини. Сторони планують обговорити економічну співпрацю та захист прав національних меншин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Про підготовку переговорів 30 жовтня під час спілкування з журналістами повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українська та угорська команди вже працюють над організацією зустрічі. Точну дату засідання оголосять додатково.

Порядок денний буде широким і охопить основні питання двосторонніх відносин. Зокрема, представники країн планують розглянути економічну взаємодію та дотримання прав національних меншин.

«Там буде досить широкий порядок денний: від економіки до питання захисту прав меншин. Тобто увесь українсько-угорський порядок денний буде обговорено», – сказав Тихий.

Речник МЗС назвав підготовку до засідання позитивним сигналом для нормалізації відносин між Києвом і Будапештом. Він подякував угорським партнерам за конструктивну позицію та наголосив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку діалогу.

Міжурядова комісія розгляне весь спектр двосторонніх відносин

Окремо Георгій Тихий повідомив про заплановані міжурядові консультації зі Словаччиною. Вони мають відбутися вже наступного тижня. Речник МЗС зазначив, що урядовий формат дасть змогу сторонам предметніше обговорити конкретні питання співпраці. Додаткові подробиці щодо зустрічі повідомлять пізніше.

Ще одним важливим напрямом українсько-угорського діалогу залишається зустріч президентів України та прем'єр-міністра Угорщини. За словами Тихого, підготовка до переговорів на найвищому рівні триває, а українська сторона готова до них. Конкретної дати поки не назвали.

«Мені здається, що у нас загалом нормалізуються відносини, і така зустріч, на нашу думку, дозволила б досягти істотних проривів у нашій роботі. Тому так, ми хотіли б», – заявив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало переговорам України та Угорщини

Підготовка міжурядової комісії відбувається після відновлення політичного діалогу між Києвом і Будапештом. 16 жовтня президент України Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Переговори відбулися у Брюсселі на полях саміту Європейського союзу.

За інформацією Офісу президента України, сторони обговорили двосторонні відносини, європейську інтеграцію України, торгівлю, аграрну продукцію та дипломатичні зусилля для завершення російської війни. Зеленський подякував угорському прем'єру за підтримку України та відкриття ще двох переговорних кластерів у межах вступу до ЄС. Українська сторона розраховує до кінця 2026 року відкрити решту двох.

Після зустрічі лідери домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях та обмінюватися візитами. Команди мали узгодити відповідні дати.  

На тлі цих контактів питання прав угорської національної меншини залишається одним із ключових у відносинах двох держав. У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про додаткові гарантії навчання мовами національних меншин і корінних народів. Документ, зокрема, стосується освітніх прав угорської громади. За нього проголосували 266 народних депутатів. Раніше Будапешт пов'язував підтримку європейської інтеграції України з врегулюванням питань щодо прав угорців.

Нагадаємо, 14 жовтня Петер Мадяр анонсував перші офіційні переговори з Володимиром Зеленським. Угорський прем'єр повідомив, що зустріч відбудеться під час саміту Європейського союзу в Брюсселі.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Будапешт Угорщина Володимир Зеленський Україна переговори Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні потрібна економічна політика, яка стимулюватиме виробництво та приватні інвестиції
Як подолати структурні проблеми економіки
27 жовтня, 16:25
США пропонували Росії декілька вигідних економічних проектів, якшо Кремль погодиться закінчити війну
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
1 жовтня, 13:39
Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками
«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ
3 жовтня, 09:05
Посадовець підкреслив, що звільнення не звільняє педагога від можливої відповідальності за його дії
На Одещині викладач побив студента: звільненням справа не завершиться
8 жовтня, 19:56
Коли 45 – вирок. Як ейджизм руйнує держави, армії та корпорації
Коли 45 – вирок. Як ейджизм руйнує держави, армії та корпорації
22 жовтня, 22:00
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков погодився з Рубіо та зробив заяву про переговори з Україною
Кремль визнав проблеми з мирними переговорами
9 жовтня, 08:15
Делегація Конгресу США у Києві, колапс в аеропортах Москви. Головне за день 9 жовтня
Делегація Конгресу США у Києві, колапс в аеропортах Москви. Головне за день 9 жовтня
9 жовтня, 21:31
Заява Путіна пролунала після зустрічі зі спецпосланцем президента США
Путін зробив заяву про окуповані території України на тлі переговорів про мир
22 жовтня, 21:38
Російська терористична армія регулярно завдає ударів по Києву
Зеленський назвав «ефективних менеджерів», яких він просив рятувати столицю
28 жовтня, 10:14

Політика

Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть
Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово
Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
141K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua