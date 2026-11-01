Україна та Угорщина домовилися про нову зустріч: які питання розглянуть

Водночас триває підготовка до переговорів на найвищому рівні – українська сторона готова до них

Георгій Тихий: міжурядова комісія збереться в листопаді, а Київ готує консультації також зі Словаччиною

У середині листопада має відбутися засідання міжурядової комісії України та Угорщини. Сторони планують обговорити економічну співпрацю та захист прав національних меншин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Про підготовку переговорів 30 жовтня під час спілкування з журналістами повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українська та угорська команди вже працюють над організацією зустрічі. Точну дату засідання оголосять додатково.

Порядок денний буде широким і охопить основні питання двосторонніх відносин. Зокрема, представники країн планують розглянути економічну взаємодію та дотримання прав національних меншин.

«Там буде досить широкий порядок денний: від економіки до питання захисту прав меншин. Тобто увесь українсько-угорський порядок денний буде обговорено», – сказав Тихий.

Речник МЗС назвав підготовку до засідання позитивним сигналом для нормалізації відносин між Києвом і Будапештом. Він подякував угорським партнерам за конструктивну позицію та наголосив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку діалогу.

Міжурядова комісія розгляне весь спектр двосторонніх відносин

Окремо Георгій Тихий повідомив про заплановані міжурядові консультації зі Словаччиною. Вони мають відбутися вже наступного тижня. Речник МЗС зазначив, що урядовий формат дасть змогу сторонам предметніше обговорити конкретні питання співпраці. Додаткові подробиці щодо зустрічі повідомлять пізніше.

Ще одним важливим напрямом українсько-угорського діалогу залишається зустріч президентів України та прем'єр-міністра Угорщини. За словами Тихого, підготовка до переговорів на найвищому рівні триває, а українська сторона готова до них. Конкретної дати поки не назвали.

«Мені здається, що у нас загалом нормалізуються відносини, і така зустріч, на нашу думку, дозволила б досягти істотних проривів у нашій роботі. Тому так, ми хотіли б», – заявив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало переговорам України та Угорщини

Підготовка міжурядової комісії відбувається після відновлення політичного діалогу між Києвом і Будапештом. 16 жовтня президент України Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Переговори відбулися у Брюсселі на полях саміту Європейського союзу.

За інформацією Офісу президента України, сторони обговорили двосторонні відносини, європейську інтеграцію України, торгівлю, аграрну продукцію та дипломатичні зусилля для завершення російської війни. Зеленський подякував угорському прем'єру за підтримку України та відкриття ще двох переговорних кластерів у межах вступу до ЄС. Українська сторона розраховує до кінця 2026 року відкрити решту двох.

Після зустрічі лідери домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях та обмінюватися візитами. Команди мали узгодити відповідні дати.

На тлі цих контактів питання прав угорської національної меншини залишається одним із ключових у відносинах двох держав. У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про додаткові гарантії навчання мовами національних меншин і корінних народів. Документ, зокрема, стосується освітніх прав угорської громади. За нього проголосували 266 народних депутатів. Раніше Будапешт пов'язував підтримку європейської інтеграції України з врегулюванням питань щодо прав угорців.

Нагадаємо, 14 жовтня Петер Мадяр анонсував перші офіційні переговори з Володимиром Зеленським. Угорський прем'єр повідомив, що зустріч відбудеться під час саміту Європейського союзу в Брюсселі.