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Drone Deal та енергетика: Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Drone Deal та енергетика: Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану
Окремо президент порушив питання присутності азербайджанського бізнесу в Україні
фото: кадр з відео

Сторони обговорили розширення контрактів на виробництво безпілотників, а також можливу допомогу українській критичній інфраструктурі перед зимою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у межах саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. Серед головних тем переговорів були співпраця у сфері безпілотників, підтримка української енергетики та транспортної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

За словами Зеленського, сторони передусім обговорили Drone Deal – домовленості щодо співпраці у виробництві та постачанні безпілотників. Україна вже має укладені контракти й працює над тим, щоб збільшити обсяги замовлень.

Окремо президент порушив питання присутності азербайджанського бізнесу в Україні. Він подякував компаніям, які продовжують працювати в країні попри російські обстріли.

«Цінуємо те, що компанії залишаються і працюють для наших людей, часто попри підлі російські удари», – зазначив Зеленський.

Також під час зустрічі обговорили наслідки російських атак на українську енергетику та транспортну систему. Президент подякував Азербайджану за вже надану допомогу й закликав розглянути можливість додаткової підтримки критичної інфраструктури та логістики напередодні зими.

«Будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою. Доручили командам попрацювати над цим», – повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що команди обох країн мають опрацювати подальші кроки співпраці.

Зустріч відбулася в межах саміту Європейської політичної спільноти, який зібрав європейських та інших міжнародних лідерів для обговорення безпеки, економічної співпраці й актуальних міжнародних викликів.

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Теги: Володимир Зеленський переговори Азербайджан дрон енергетика

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