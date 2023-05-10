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Геннадій Друзенко Правник, публіцист, перекладач та громадський активіст

В Україні існує повний антипод «Вагнера». Хто вони

glavcom.ua
Чому кримінальник Пригожин нам цікавіший за власних героїв?
колаж: glavcom.ua

Одні сіють смерть, інші роблять все задля порятунку життя

Щодня я читаю в українських ЗМІ про те, що сказав Пригожин та зробила ПВК «Вагнер». Це означає, що в інформаційній війні ми досі надто залежні від російських наративів. Досі не можемо задавати інформаційний порядок денний. Досі кримінальник Пригожин нам цікавіший за власних героїв. Досі ми страждаємо на комплекс меншовартості… На жаль…

Бо в Україні існує повний антипод «Вагнеру» – Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова.

Ми добровольці – вони найманці.

Ми воюємо за ідею – вони за гроші.

Вони забирають життя – ми рятуємо від смерті.

Вони приховують свої обличчя – нам немає чого ховати.

Вони руйнують та паплюжать – ми повертаємо на відвойовані землі культуру та цивілізацію.

Вони вербують по зонах соціальний непотріб – до ПДМШ йде справжня еліта українського суспільства.

Нас фінансують глобальні корпорації, лідери українського бізнесу та люди доброї волі з усього світу – вони сидять на кривавих грошах з брудних корупційних схем.

Вони чогось весь час вимагають від Герасімова та Шойгу – ми лише просимо військово-політичне керівництво України не заважати нам робити нашу роботу.

Якщо вірити британській розвідці, «Вагнер» втратив в Україні більше 30 тисяч вбитими (тобто 15% від усіх втрат росіян) – ПДМШ за останній рік врятував 17604 поранених бійців та цивільних жертв російської агресії. Якщо санітарні втрати Сил оборони України за час повномасштабної агресії складають близько 100 тисяч, значить через руки медиків ПДМШ пройшов кожен шостий поранений український боєць, тобто трохи більше тих самих 15%…

«Вагнер» навіть естетично повні антиподи ПДМШ.

Втім симптоматично, що українські журналісти – навіть провідних ЗМІ – щодня сповіщають про заяви ватажка «Вагнера» та огидні справи пригожинських орків. І дуже рідко – про янголів у камуфляжі, які щодня відчайдушно рятують життя наших солдат.

За пошуком «ПВК Вагнер» Google видає більше мільйона результатів. За пошуком «ПДМШ Пирогова» – 4810.

На жаль, це вирок українській журналістиці. Яка досі йде у фарватері навʼязаних росіянами тем і наративів. Просто змінюючи знак «+» на «-».

Окрім яскравих брендів «ЗСУ», «Залужний», «Буданов» та вже трохи потьмянілого «Азов» ми так і не спромоглись створити в інформаційному просторі саги про наші героїчні підрозділи, які б полонили уяву світу.

Нам є що протиставити злому генію «Вагнера» та його творця. В нас нема кому розповісти про український антипод пригожинських орків Urbi et Orbi…

На щастя, нам це майже не заважає рятувати життя на фронті. На жаль, це свідчить, що метастази меншовартості закорінені в нашому інформаційному просторі глибше, аніж здається. І з цим треба щось робити… 

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Теги: гроші добровольці солдат ПВК Вагнера втрати

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