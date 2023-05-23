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Як РФ може використати події у Бєлгородській області: припущення розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як РФ може використати події у Бєлгородській області: припущення розвідки Британії
19-22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях Бєлгородської області
фото ілюстративне

РФ стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах

Росія використає інциденти у Білгородській області для просування офіційного наративу про те, що вона є жертвою війни. Так вважають в міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що між 19 і 22 травня 2023 року російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у Бєлгородській області Росії, поблизу українського кордону. Особи партизанів залишаються непідтвердженими, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність.

Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворан. Поруч із вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості вогневих атак безпілотників або непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки.

«Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці багатьох доменів у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями. Росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни», – зазначили в британській розвідці.

Як РФ може використати події у Бєлгородській області: припущення розвідки Британії фото 1

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Аналітики ISW вважають, що атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів.

Генерал США вважає, що прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу.

Теги: британська розвідка росія війна Бєлгород

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