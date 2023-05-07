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На Луганщині колаборанти почали готуватися до евакуації: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Луганщині колаборанти почали готуватися до евакуації: яка причина
на Луганщині колаборанти обговорюють евакуацію та вивезення обладнання
фото з відкритих джерел

На Луганщині колаборанти на місцях обговорюють евакуацію, вивезення обладнання та документів

На окупованій частині Луганської області, колаборанти готуються до евакуації, оскільки бояться прориву ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. 

«Все більше інформації поступає про евакуацію. Евакуацію в першу чергу окупаційної влади. Інформація про те що, узгоджують з Луганськом заходи щодо евакуації», – повідомив Роман Власенко.

Власенко додав, що інформація про підготовку до евакуації поступає зі Сватового, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька.

Роман Власенко зазначив, що окупанти бояться швидкого прориву ЗСУ, та того що вони не встигнуть евакуюватись, тому попередньо проводять підготовку для втечі в бік Луганська.

«Поки інформації про масштабні евакуації нема. Наразі мова йде про документи, представників окупаційної влади, обладнання, техніку», – розповів Роман Власенко.

Власенко зазначив, що попри підготовку до евакуації, окупанти всеодно готуються до проведення заходів до 9 травня.

Раніше повідомлялося, що колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя.

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Теги: Запоріжжя окупанти документи Енергоатом роман росіяни Єдині новини

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