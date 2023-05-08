Головна Київ Новини
search button user button menu button

Голову Київської облради достроково відправлено у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голову Київської облради достроково відправлено у відставку
Наталія Гунько очолювала Київську обласну раду два роки
фото з відкритих джерел

Депутати проголосували за те, щоб призначити виконуючим обов'язки голови Ярослава Добрянського, що представляє партію «За майбутнє»

Депутати проголосували за звільнення голови Київської обласної ради Наталії Гунько з посади. За це шляхом таємного голосування проголосували 67 депутати. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

На сесії зареєструвалось 74 депутати облради. Головуючим на засіданні був перший заступник голови Київської облради Ярослав Добрянський.

Голова Київської облради Наталія Гунько не приїхала дати звіт про роботу за 2022 рік. Звіт розглядався без неї та був визнаний незадовільним. Її зняли з посади шляхом таємного голосування 67 голосами. 

Також депутати проголосували за те, щоб призначити виконуючим обов'язки голови Ярослава Добрянського, що представляє партію «За майбутнє».

Ще 24 квітня обласна організація «слуг», яку очолює впливовий нардеп Андрій Мотовиловець, подякувала Гунько за роботу та ухвалила рішення звільнити її з посади.  Згодом відповідний проєкт рішення підтримали комісія облради з питань соціально-економічного розвитку та профільна комісія з питань регламенту.

Раніше 6 квітня, на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради відправили у відставку голову Ірину Гримак. За проголосували 48 із 80 депутатів під час таємного голосування, один – утримався. Перед прийняттям рішення, депутати заслухали дворічний звіт Гримак та незадовільно оцінили її роботу.

Читайте також: Голови йдуть обертом. Хто влаштував черговий переворот у Київській облраді

Теги: Київщина За майбутнє звільнення переворот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія довела, що Кримський міст може легко розвалитися
Кримський міст вже не допоможе? Росіяни шукають варіанти втечі з Криму
2 травня, 11:24
«Західними лідери примудрилися привести до влади агентів Путіна»
Чорногорія: Захід намагається відвернути катастрофу
11 квiтня, 09:39
Великдень у Борисполі: влада звернулася до громадян щодо церков Московського патріархату
Великдень у Борисполі: влада звернулася до громадян щодо церков Московського патріархату
11 квiтня, 21:09
Після тріумфальної перемоги прем'єр-міністр Естонії пішла з посади. У чому причина?
Після тріумфальної перемоги прем'єр-міністр Естонії пішла з посади. У чому причина?
10 квiтня, 20:20
У Пісківці Київської області внаслідок ураження струмом загинув чоловік
На Київщині чоловік, спускаючись у затоплений підвал, загинув від ураження струмом
15 квiтня, 22:57
На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)
На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)
19 квiтня, 09:49
Вище військове керівництво має декілька планів контрнаступу, з яких обиратиме з урахуванням ситуації
Певні дії вже почалися: Міноборони повідомило, як звільнятимуть території
19 квiтня, 14:47
Момент спалаху повітряного об'єкта в небі над столицею
«ППО не працювала». Стала відома причина яскравого спалаху над Києвом
19 квiтня, 23:54
«Бізнесмена» затримали правоохоронці та повідомили про підозру
Продавав муляжі замість електронних цигарок: правоохоронці викрили шахрая на Київщині
25 квiтня, 13:06

Новини

Голову Київської облради достроково відправлено у відставку
Голову Київської облради достроково відправлено у відставку
Кличко повідомив деталі наймасовішої атаки дронів на столицю (фото)
Кличко повідомив деталі наймасовішої атаки дронів на столицю (фото)
Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки
Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
Удар дронами по Києву: влада повідомила свіжі дані про наслідки
Удар дронами по Києву: влада повідомила свіжі дані про наслідки
Над Києвом було знищено понад 30 дронів Shahed: деталі нічної атаки
Над Києвом було знищено понад 30 дронів Shahed: деталі нічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
17K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6435
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
5730
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
5648
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона
4993
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту