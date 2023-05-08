Голову Київської облради достроково відправлено у відставку

Депутати проголосували за те, щоб призначити виконуючим обов'язки голови Ярослава Добрянського, що представляє партію «За майбутнє»

Депутати проголосували за звільнення голови Київської обласної ради Наталії Гунько з посади. За це шляхом таємного голосування проголосували 67 депутати. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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На сесії зареєструвалось 74 депутати облради. Головуючим на засіданні був перший заступник голови Київської облради Ярослав Добрянський.

Голова Київської облради Наталія Гунько не приїхала дати звіт про роботу за 2022 рік. Звіт розглядався без неї та був визнаний незадовільним. Її зняли з посади шляхом таємного голосування 67 голосами.

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Також депутати проголосували за те, щоб призначити виконуючим обов'язки голови Ярослава Добрянського, що представляє партію «За майбутнє».

Ще 24 квітня обласна організація «слуг», яку очолює впливовий нардеп Андрій Мотовиловець, подякувала Гунько за роботу та ухвалила рішення звільнити її з посади. Згодом відповідний проєкт рішення підтримали комісія облради з питань соціально-економічного розвитку та профільна комісія з питань регламенту.

Раніше 6 квітня, на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради відправили у відставку голову Ірину Гримак. За проголосували 48 із 80 депутатів під час таємного голосування, один – утримався. Перед прийняттям рішення, депутати заслухали дворічний звіт Гримак та незадовільно оцінили її роботу.

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