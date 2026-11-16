Росія погодилася обговорити обмін понад тисячі українців – Лубінець

Українська сторона пропонує включити до майбутнього обміну військовополонених і цивільних заручників. Кількість звільнених може зрости до 1500 осіб

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про нові подробиці підготовки масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, російська сторона підтвердила готовність працювати над обміном щонайменше тисячі людей, а також розглянути включення до списків цивільних українців. Про це Лубінець розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє «Главком».

Лубінець зазначив, що після оголошення домовленостей про великий обмін провів телефонну розмову з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Під час розмови він уточнив, яку кількість людей російська сторона готова включити до майбутнього обміну.

«Я задав запитання, остаточна цифра у вас є, доведена, на що отримав відповідь, що не менше ніж тисяча, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більше. Дійдемо до півтори тисячі, буде півтори тисячі, буде тисяча двісті, буде тисяча двісті», – розповів омбудсмен.

За словами Лубінця, Україна також запропонувала включити до списків цивільних осіб, яких Росія утримує у в'язницях та інших місцях несвободи.

«Українське бачення, щоб в числі цієї цифри обов'язково були як військовополонені, так і цивільні. На що зразу отримав відповідь, що російська сторона готова пропрацьовувати в тому числі такий запит», – повідомив він.

Водночас остаточна кількість людей, яких вдасться повернути, поки не погоджена.

Омбудсмен окремо зупинився на питанні звільнення оборонців Маріуполя, які тривалий час перебувають у російському полоні.

За його словами, під час обміну 23 жовтня Україна повернула 270 захисників. Серед них були двоє військових, які перебували в полоні з 2018 та 2020 років.

Крім того, вдалося звільнити 86 українців, яких російська влада незаконно засудила. Для їхнього повернення, за словами Лубінця, застосовували окрему процедуру помилування.

«Щодо 3057 Національної гвардії повернулась 61 особа, з яких 35 – це саме ядро АЗОВ», – зазначив він.

Лубінець пояснив, що українська переговорна команда застосувала новий механізм повернення складних категорій полонених. Водночас розкривати його деталі посадовець відмовився.

Омбудсмен висловив сподівання, що наступний обмін дозволить повернути не лише значну кількість людей, а й тих українців, звільнення яких раніше було особливо складним.

«Можливо це буде для нас не просто обмін за чисельністю, а й можливо обмін за якістю, якщо можна я використаю такий термін», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про гуманітарну місію в окупованих Олешках. У межах операції, проведеної за міжнародного посередництва, вдалося організувати евакуацію цивільних українців.

Також «Главком» писав про підготовку наступної евакуації з Олешок. Лубінець повідомляв про нові звернення від людей, які після першої гуманітарної місії вирішили залишити окуповану територію.