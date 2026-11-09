Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині

Російська станція подавлення Starlink намагалася перебивати супутниковий зв'язок українських військових

8 та у ніч на 9 листопада підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Цікавий «трофей» уражено у районі Сартани на ТОТ Донеччини. Тут під удар потрапила російська станція подавлення Starlink, якою окупанти намагалися перебивати супутниковий зв'язок українських військових. Менше подібних ворожих об'єктів – стабільніший зв'язок для наших підрозділів і точніша робота українських дронів», – йдеться у повідомленні.

Також удару по запасах зазнали окупанти на Запоріжжі. Поблизу Токмака та Остриківки уражено склади боєприпасів – тож частина російських снарядів так і не дісталася до українських позицій.

«Завершує перелік ураженого склад матеріально-технічних засобів армії РФ у районі Красногорівки на Донеччині – ще один удар по логістиці російського агресора. Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України», – наголосив Генштаб.

До слова, підрозділи Сил оборони України 4 листопада та в ніч проти 5 листопада завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей – місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і ремонтні підрозділи.