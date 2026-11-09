Головна Країна
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська станція подавлення Starlink намагалася перебивати супутниковий зв'язок українських військових

8 та у ніч на 9 листопада підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Цікавий «трофей» уражено у районі Сартани на ТОТ Донеччини. Тут під удар потрапила російська станція подавлення Starlink, якою окупанти намагалися перебивати супутниковий зв'язок українських військових. Менше подібних ворожих об'єктів – стабільніший зв'язок для наших підрозділів і точніша робота українських дронів», – йдеться у повідомленні.

Також удару по запасах зазнали окупанти на Запоріжжі. Поблизу Токмака та Остриківки уражено склади боєприпасів – тож частина російських снарядів так і не дісталася до українських позицій.

«Завершує перелік ураженого склад матеріально-технічних засобів армії РФ у районі Красногорівки на Донеччині – ще один удар по логістиці російського агресора. Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України», – наголосив Генштаб.

До слова, підрозділи Сил оборони України 4 листопада та в ніч проти 5 листопада завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей – місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і ремонтні підрозділи.

Теги: Starlink війна Генштаб військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган заявив про намір обговорити з Путіним шляхи припинення війни
Кремль відповів на пропозицію Ердогана стосовно України
5 листопада, 15:10
Флеш: Якщо прямо зараз відключити Starlink, на управління військами це не вплине, тому що в нас уже побудовані альтернативні канали
Флеш відповів, чи паралізує відключення Starlink управління українськими військами
30 жовтня, 03:32
Зеленський наголосив, що поки не готовий розкривати всі деталі домовленостей, аби не зашкодити їх реалізації
Ситуація в Олешках. Зеленський пояснив, хто доклав руку до припинення вогню
28 жовтня, 09:58
Водії пов’язують складну ситуацію на пункті пропуску «Ягодин» із перебоями в електропостачанні
На Волині утворилися кілометрові черги на кордоні з Польщею (відео)
26 жовтня, 11:23
У жовтні нардеп Василь Німченко отримав 630 тис. грн пенсії
Найбагатший пенсіонер Верховної Ради задекларував нові космічні виплати
24 жовтня, 11:45
Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідав за обмеження, але хотів би це з’ясувати
Хто обмежив Starlink для України? Журналісти назвали ім’я
20 жовтня, 23:59
У Києві сьома від початку доби повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві сьома від початку доби повітряна тривога тривала 10 хвилин
16 жовтня, 17:59
Графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59
Графіки відключення світла на 16 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
15 жовтня, 19:41
Кетіл Крогстад підтримав Україну
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
12 жовтня, 11:19

Країна

Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині
Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині
Індія готова сприяти розблокуванню експорту зерна? Зеленський провів розмову з Моді
Індія готова сприяти розблокуванню експорту зерна? Зеленський провів розмову з Моді
Справа про підкуп. Суд застосував примусовий привід до ймовірного спільника Лабазюка
Справа про підкуп. Суд застосував примусовий привід до ймовірного спільника Лабазюка
Скільки триватиме дефіцит ракет до Patriot в Україні? Оцінка Bloomberg
Скільки триватиме дефіцит ракет до Patriot в Україні? Оцінка Bloomberg
Україна, США та РФ сядуть за стіл переговорів: Буданов розкрив деталі важливої зустрічі
Україна, США та РФ сядуть за стіл переговорів: Буданов розкрив деталі важливої зустрічі
Російські диверсанти маскуються під цивільних, щоб проникнути у Куп’янськ
Російські диверсанти маскуються під цивільних, щоб проникнути у Куп’янськ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
104K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53
Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua