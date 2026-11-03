Зеленський розповів, як війна змінила його 13-річного сина

Володимир Зеленський розповів, як повномасштабна війна вплинула на його сина Кирила та інших українських дітей

Президент заявив, що українські діти змушені дорослішати раніше та знають про війну значно більше, ніж мали б у своєму віці

Президент України Володимир Зеленський розповів, як повномасштабна війна вплинула на його 13-річного сина Кирила та інших українських дітей. За словами глави держави, через російську агресію вони фактично втратили дитинство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю президента американському телеканалу PBS NewsHour.

Під час розмови журналістка поцікавилася, про що Зеленський спілкується із сином, який прожив значну частину свого життя в умовах війни.

«Йому 13, але він знає... Можливо, це сумно, але він знає все про цю війну, як і всі діти», – відповів президент.

Зеленський наголосив, що йдеться не лише про його родину, а про всіх українських дітей, чиї батьки захищають країну на фронті або продовжують жити й працювати в тилу.

За словами глави держави, війна змусила дітей рано подорослішати. Вони добре розуміють, хто розпочав російську агресію, усвідомлюють цінність незалежності та нерідко самі підтримують дорослих.

«Вони дорослі, вони розумні, вони дуже патріотичні. Вони несуть у собі світло. Вони допомагають нам жити й виживати», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що українські діти, попри пережиті випробування, продовжують надихати своїх батьків і нагадувати їм про важливість свободи та любові до власної країни.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про життя своїх дітей під час війни. Президент зазначив, що його син Кирило та донька Олександра залишаються в Україні й переживають російські обстріли разом з іншими українцями. За словами глави держави, війна змушує дітей дорослішати значно раніше.

Також президент зізнався, що через війну пропустив важливий період дорослішання доньки. В інтерв'ю Пірсу Моргану він розповів, що Олександра вже стала дорослою, а він не зміг провести з нею стільки часу, скільки хотів.