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Кремль просить переговорів і гарантій безпеки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль просить переговорів і гарантій безпеки
Дмитро Медведєв транслює те, що вигідну Путіну, на посаді заступника голови РНБО.
фото з відкритих джерел

Медведєв заявив, що Росія була готова до переговорів

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI вчергове заявив про готовність Москви до переговорів.  На його думку, зупинити війну в Україні, яку веде Російська Федерація, може лише договір про гарантії безпеки... Росії, скріплений усіма сторонами. 

Медведєв також озвучив бачення Кремля, якими мають бути результати цих переговорів.

Москва після шалених втрат в Україні тепер наполягає: відмова України від вступу до НАТО вже не є достатньою умовою для припинення так званої спеціальної військової операції. «Відмова від участі в Північноатлантичному альянсі – це зараз необхідна, але вже недостатня умова для досягнення миру. Необхідно виробити ті гарантії, про які (...) говорив президент Путін», – сказав Медведєв в інтерв'ю програмі Даріуса Рошбена телеканалу LCI.

Заступник голови Ради безпеки РФ підкреслив: «Щойно гарантії будуть вироблені, покладені в договір, скріплений усіма сторонами, це буде вже достатньою умовою для того, щоб припинити операцію».

Медведєв заявив, що Росія була готова до переговорів, і навів як приклад зустрічі делегацій РФ та України на території Білорусії та Туреччини, однак у якийсь момент керівництво України сказало, що йому ці переговори не потрібні.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв був президентом Росії, свого часу вважався лібералом-західником, однак нині транслює те, що вигідну Путіну, на посаді заступника голови РНБО.

Російський опозиціонер Шендерович в інтерв’ю «Главкому» пояснив дивні заяви Медведєва хворобою алкоголізму.

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Теги: Україна переговори росія війна Дмитро Медведєв

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