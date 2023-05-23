Уночі над Миколаївщиною знищено два Shahed

Росія атакувала Україну ударними дронами і запустила розвідувальні БпЛА

У ніч на 23 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» знищено два ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131. Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування.

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Також 22 травня на Херсонщині знищено один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За даними Генштабу ЗСУ, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.

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Раніше британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки на Україну.