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Уночі над Миколаївщиною знищено два Shahed

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі над Миколаївщиною знищено два Shahed
Сили ППО збили всі дрони, випущені по Україні
фото ілюстративне

Росія атакувала Україну ударними дронами і запустила розвідувальні БпЛА

У ніч на 23 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» знищено два ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131. Про це повідомляється на Facebook-сторінці командування.

Також 22 травня на Херсонщині знищено один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Уночі над Миколаївщиною знищено два Shahed фото 1

Нагадаємо, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За даними Генштабу ЗСУ, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.

Раніше британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки на Україну.

Теги: безпілотник Миколаївщина війна окупанти росія

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