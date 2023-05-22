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Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
Пєсков повідомив Путіну , що «ведеться робота»
Фото з відкритих джерел

За словами Пєскова, міноборони, ФСБ і прикордонна служба доповіли Путіну про спробу прориву в Бєлгородську область диверсантів

За даними російських ЗМІ, перебої з мобільним зв'язком та інтернетом спостерігаються в «районі проведення спеціальної операції в Бєлгородській області». Про це виданню повідомили в понеділок очевидці.

«Зараз практично повністю відсутні мобільний зв'язок і мобільний інтернет у тих районах, де проводиться спеціальна операція», – сказав співрозмовник агентства.

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Фото з відкритих джерел

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що «українська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію Гайворонського округу регіону».

За словами Пєскова, міноборони, ФСБ і прикордонна служба доповіли Путіну про спробу прориву в Бєлгородську область диверсантів.

Нагадаємо,  що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки». Він заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області. Також жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю.

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Теги: Бєлгород росіяни росія інтернет Свобода Міноборони

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