Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»

За словами Пєскова, міноборони, ФСБ і прикордонна служба доповіли Путіну про спробу прориву в Бєлгородську область диверсантів

За даними російських ЗМІ, перебої з мобільним зв'язком та інтернетом спостерігаються в «районі проведення спеціальної операції в Бєлгородській області». Про це виданню повідомили в понеділок очевидці.

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«Зараз практично повністю відсутні мобільний зв'язок і мобільний інтернет у тих районах, де проводиться спеціальна операція», – сказав співрозмовник агентства.

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Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що «українська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію Гайворонського округу регіону».

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За словами Пєскова, міноборони, ФСБ і прикордонна служба доповіли Путіну про спробу прориву в Бєлгородську область диверсантів.

Нагадаємо, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки». Він заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області. Також жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю.