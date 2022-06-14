Німеччина хоче націоналізувати заводи «Роснефти» – ЗМІ

Нафтопереробний завод є джерелом 90% палива в Берліні

Німеччина розглядає можливість націоналізації нафтопереробного заводу «Роснефти» PCK Raffinerie GmbH в місті Шведт. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Нафтопереробний завод, що не має виходу до моря, є джерелом 90% палива в Берліні і отримує всю нафту з Росії через нафтопровод «Дружба». Завод також здійснює постачання до західної Польщі.

За даними джерел видання в уряді, одне з рішень, яке розглядала Німеччина, полягає в тому, щоб тимчасово передати контроль над операціями нафтопереробного заводу британській нафтовій компанії Shell, якій належить 37,5% акцій Schwedt.

Як розповіли двоє співрозмовників, у тому числі одне джерело в компанії, Shell готовий виступити в якості тимчасового оператора. Але компанія не зацікавлена ні в придбанні більшої частки, ні в тому, щоб бути постійним оператором, стверджують джерела.

Посадовці також озвучили ідею передати операції польському НПЗ PKN Orlen, який міг би зіграти ключову роль у спробах перенаправити постачання нафтопереробного заводу з Росії.

PKN Orlen і Shell відмовилися від коментарів. «Роснефть» та польський уряд не відразу відповіли на запити про коментарі. Речник міністерства економіки Німеччини, яке відповідає за енергетику, сказав: «Ми наполегливо працюємо, щоб знайти рішення. Ми знаємо проблему і працюємо над її вирішенням».

Нагадаємо, що близько 62 млн барелів (рекордна кількість) російської нафти Urals наразі перебувають у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але охочих немає.

Тим часом Китай планує закупити додаткові обсяги здешевілої російської нафти. Російська сировина потрібна Пекіну для того, аби заповнити стратегічні запаси, необхідні для використання під час надзвичайних ситуацій чи раптових збоїв.

Нагадаємо, що Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.