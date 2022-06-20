Перший пішов. Німеччина конфіскувала нерухомість російського депутата

Німецькі правоохоронці вперше конфіскували нерухомість російського політика через санкції

Прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції минулого тижня конфіскували три квартири в Мюнхені, які належали депутату нелегітимної Державної думи та його дружині. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Це перший випадок у Німеччині, коли через санкції російські активи були не просто заморожені, але й конфісковані. Ім'я російського депутата не вказується, у повідомленні його називають Л., а його дружину – К.

На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду навіть після запровадження санкцій. В рамках слідства знайшлася третя квартира, власницею якої була дружина депутата.

Крім квартир, було конфісковано банківський рахунок, на який надходила орендна плата. Орендаторам дозволили залишитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС в рамках санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму приблизно €23 млрд ($24,5 млрд). США заморозили активи російського ЦБ на $100 млрд.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, країни ЄС також заморозили фізичні активи росіян, у тому числі яхти і вілли, приблизно на €10 млрд.

Раніше чотири країни ЄС закликали віддати заморожені активи РФ на відновлення України.

Також нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

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