Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю

Продовжують надходити повідомлення про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі

Уряд Латвії оголосив про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю. Про це йдеться у заяві кабміну Латвії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що до компетентних органів країни продовжують надходити відомості про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі. Тому відповідний наказ уряду Латвії видано для того, щоб забезпечити рівний захист кордонів країн усього регіону з Білоруссю.

Крім того, наказом передбачено, що державна прикордонна служба здійснює посилений нагляд за латвійсько-білоруським кордоном, а національні збройні сили та державна поліція надають необхідну підтримку ДПС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Латвійські урядовці зазначають, що війну проти України, розпочату Росією та відкрито підтримувану білоруським режимом, можна розцінювати як додаткову обставину ризику та можливу мотивацію для продовження Білоруссю своїх зусиль щодо дестабілізації ситуації на кордоні країни з Латвією.

Зазначимо, що за оцінкою українських прикордонників, у кінці липня в Білорусі нараховувалася трохи більше п'яти тисяч «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати.

Також повідомлялося, що в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської ПВК «Вагнер».

Але Польща знову посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю.