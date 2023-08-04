Провокації «вагнерівців». Посол Латвії в НАТО зробив заяву

Литва оцінює можливість провокацій з боку «Вагнера» як відносно невисоку, але повністю їх не виключає

Якщо провокації таки відбудуться, НАТО розцінить їх як дії, які підтримує керівництво Росії

Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії. Про це повідомляє Delfi.

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Ріекстінш оцінює можливість провокацій з боку «Вагнера» як відносно невисоку, але повністю їх не виключає. При цьому він наголошує: якщо провокації таки відбудуться, НАТО розцінить їх як дії, які підтримує керівництво Росії, і відповість відповідними кроками. Тому Кремль не зможе «виплутатися» твердженнями про те, що угруповання є приватною компанією.

Щодо нещодавнього прольоту білоруських вертольотів над Польщею Рієкстінш відзначив, що мета таких дій – поставити під сумнів готовність союзників по НАТО до різних ризиків безпеки.

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Оцінюючи ризики, пов'язані з навчаннями російського флоту в Балтійському морі, дипломат зазначив, що військові навчання є скоріше демонстрацією сили, аніж прикриттям провокацій. Рієкстінш також очікує, що наступні російсько-білоруські навчання «Захід-2023» можуть бути скромнішими за масштабом, ніж попередні, оскільки російські ресурси здебільшого зайняті на війні в Україні.

«Я впевнений, що НАТО готове реагувати відповідно до потреб ситуації», – підкреслив він, зазначивши, що в НАТО регулярно проводиться аналіз загроз, на основі якого готуються пропозиції щодо рішень на політичному рівні.

Раніше повідомлялося, що частина бойовиків «Вагнера» підійшла до литовського кордону.