НАТО оцінило загрозу від «вагнерівців» у Білорусі

НАТО не фіксує загрози від «вагнерівців» у Білорусі

У відповідь на агресію Росії НАТО значно посилило оборонну присутність у східній частині Альянсу

НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це заявила речниця НАТО Оана Лонгеску в інтерв'ю РАР.

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«Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців «Вагнера» для наших союзників, але ми залишаємося пильними», – наголосила вона.

За її словами, у відповідь на агресію Росії НАТО нині значно посилило оборонну присутність у східній частині Альянсу і «продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози і захисту кожного сантиметра своєї території».

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«Як заявили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні, ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги незаконній війні Росії проти України і засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні», – підкреслила Лонгеску.

Нагадаємо, що за даними Центру національного спротиву, на аеродромі «Зябровка» в Білорусі, що поблизу кордону з Україною, розпочато створення наметового містечка для розміщення російських найманців із ПВК «Вагнер». Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Зазначимо, що за оцінкою українських прикордонників, у кінці липня в Білорусі нараховувалася трохи більше п'яти тисяч «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати.

Також повідомлялося, що в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

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Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.