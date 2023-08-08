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Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Збройні сили Польщі
фото з відкритих джерел

Зараз на кордоні з Білоруссю служать 2000 польських військових

Польща знову посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, повідомляє Польське агентство новин (PAP). 

Голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати додатково ще тисячу військовослужбовців на кордон із Білоруссю.

«У звʼязку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням голови прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та виділити додаткових солдатів для патрулювання польсько-білоруського кордону», – заявив Маріуш Блащак.

Зараз на кордоні з Білоруссю служать 2000 польських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю. Зокрема, поліцейські приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону. 8 липня на схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи Вагнера, заявив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський. 

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. 

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

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Теги: Білорусь Польша

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