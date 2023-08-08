Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська

Зараз на кордоні з Білоруссю служать 2000 польських військових

Польща знову посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, повідомляє Польське агентство новин (PAP).

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Голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міноборони з проханням надіслати додатково ще тисячу військовослужбовців на кордон із Білоруссю.

«У звʼязку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням голови прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та виділити додаткових солдатів для патрулювання польсько-білоруського кордону», – заявив Маріуш Блащак.

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Зараз на кордоні з Білоруссю служать 2000 польських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю. Зокрема, поліцейські приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону. 8 липня на схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи Вагнера, заявив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.