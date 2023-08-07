Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польські прикордонники звернулися по допомогу через білоруських мігрантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські прикордонники звернулися по допомогу через білоруських мігрантів
За словами заступника голови польського МВС, міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати
фото з відкритих джерел

Всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби

Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік, пише Onet.

Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

«Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати», – констатував Вонсік.

Заступник голови польського МВС підкреслив, що за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

«Ми вже зафіксували стільки національностей на польсько-білоруському кордоні», – пояснив Вонсік.

Посадовець додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.

Як додав заступник голови польського МВС, у найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.

«Польські патрулі щодня закидують камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі – «Главком»). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська», – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.

За словами Вонсіка, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців».

Раніше стало відомо, що польські бойові гелікоптери почали контролювати польсько-білоруський кордон.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа заявив про посилення охорони кордону з Білоруссю та готовність його закрити за потреби.

Читайте також: Чи наважиться Росія на війну із Заходом?
Теги: Польща прикордонники Білорусь кордон мігранти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Пекін розкритикував Росію через «жорстоке» ставлення до китайців – Bloomberg
5 серпня, 07:15
23 липня Лукашенко прибув до Путіна
Аналітики ISW пояснили, як Лукашенко хоче використати «Вагнер»
26 липня, 07:23
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
25 липня, 13:00
Луценко буде проходити лікування у Мюнхені
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24 липня, 10:42
Один дрон прикордонникам вдалося затрофеїти
Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів
22 липня, 15:42
ПВК «Вагнер» у Росії розформовано
Скільки «вагнерівців» у Білорусі: відповідь прикордонників
22 липня, 13:50
Після провалу заколоту Євгена Пригожина в Росії «вагнерівці» прибувають на територію Білорусі
«Вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі
20 липня, 10:32
Країни ЄС погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі
ЗМІ розповіли, чого стосуватимуться нові санкції ЄС проти Білорусі
18 липня, 22:17
Наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку
Українські біженці масово прогулюють уроки у школах Польщі: названо причину
12 липня, 18:29

Політика

Польські прикордонники звернулися по допомогу через білоруських мігрантів
Польські прикордонники звернулися по допомогу через білоруських мігрантів
Кремль намагається розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами
Кремль намагається розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
Влада Італії дозволила відремонтувати арештовану «яхту Путіна» – Financial Times
Влада Італії дозволила відремонтувати арештовану «яхту Путіна» – Financial Times
Коли Путін прилетить до Ердогана? Журналісти розкрили подробиці
Коли Путін прилетить до Ердогана? Журналісти розкрили подробиці
«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ
«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7704
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
3976
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3781
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3432
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3177
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту