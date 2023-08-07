Польські прикордонники звернулися по допомогу через білоруських мігрантів

Всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби

Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік, пише Onet.

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Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

«Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати», – констатував Вонсік.

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Заступник голови польського МВС підкреслив, що за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

«Ми вже зафіксували стільки національностей на польсько-білоруському кордоні», – пояснив Вонсік.

Посадовець додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.

Як додав заступник голови польського МВС, у найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.

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«Польські патрулі щодня закидують камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі – «Главком»). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська», – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.

За словами Вонсіка, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців».

Раніше стало відомо, що польські бойові гелікоптери почали контролювати польсько-білоруський кордон.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа заявив про посилення охорони кордону з Білоруссю та готовність його закрити за потреби.