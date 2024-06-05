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Лавров отримав орден Жеребця від африканської країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лавров отримав орден Жеребця від африканської країни
Нагороду Лаврову вручив президент Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре
фото: Telegram/МЗС РФ

Нагороду можуть отримати військові чи цивільні особи за особливі заслуги перед Буркіна-Фасо

Глава російського МЗС Сергій Лавров отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна-Фасо – орден Жеребця. Про це повідомляє пресслужба МЗС Російської Федерації.

До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна-Фасо. Зокрема, нагорода має п'ять ступенів: кавалера, офіцера, командора, великого офіцера та Кавалера Великого Хреста. Наразі невідомо, який ступень ордена Жеребця отримав Лавров.

Лавров отримав орден Жеребця від африканської країни фото 1
фото: Telegram/МЗС РФ

Орден є зіркою із зеленою облямівкою, в центрі на аверсі розміщено червоне коло. Усередині кола вигравіювано напис «Орден Жеребця», вище розміщено малюнок голови коня. У центрі кожного із променів зірки зображені квіти бавовни. Зірка обрамлена круговим орнаментом, зробленим на кшталт колосів проса.

Реверс зірки є металевою поверхнею. У центральній частині ордена розміщено герб Буркіна-Фасо. Вище вигравіювано назву країни та її девіз – «Єдність, Прогрес, Справедливість». Орден носиться на червоно-зеленій стрічці.

До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна-Фасо
До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна-Фасо
фото: Telegram/МЗС РФ

Нагорода була заснована владою Буркіна-Фасо у 1993 році. Її можуть отримати військові чи цивільні особи за особливі заслуги перед країною. Щоправда, за які заслуги Лавров отримав цю нагороду, також достеменно невідомо.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналістів щодо поїздки диктатора Володимир Путіна до Китаю, порівняв останнього із віслюком, а російську делегацію назвав – «ввічливими людьми».

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій про припинення вогню не розглядатиме, а потім раптово повідомив, що при цьому РФ поважає «територіальну цілісність України».

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Теги: МЗС Сергій Лавров Африка

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