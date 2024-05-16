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Лавров порівняв Путіна із віслюком (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лавров порівняв Путіна із віслюком (відео)
Лавров з Путіним зараз перебувають у Китаї
фото з відкритих джерел

Сергій Лавров: «Знаєте, як кажуть на Сході, гість – віслюк господаря»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналістів щодо поїздки диктатора Володимир Путіна до Китаю, порівняв останнього із віслюком, а російську делегацію назвав – «ввічливими людьми». Про це пишуть росЗМІ.

Журналіст пропагандистського телеканалу «Росія 1» поставив питання Лаврову про теми, які обговорюватимуть лідери РФ та Китаю у неформальній обстановці. Міністр відповів, що не знає, про що особисто говорити Путін і Сі. «Знаєте, як кажуть на Сході, гість – віслюк господаря. Усі програми, звичайно, залежать від тих люб'язних пропозицій, які китайський президент, його команда зробили нашому президенту. Всі ці деталі були узгоджені по лінії протоколу, тож усе залежить від господарів. А ми ввічливі люди, тим більше в гостях»,– сказав Лавров.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі. Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

У рамках візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін хоче врегулювати платежі між країнами, домовитися про збільшення експорту газу та нафти і залучити китайські інвестиції.

Читайте також: Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном.
Теги: Китай путін Сергій Лавров

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