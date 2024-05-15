Генерал, який прославився провалами в Україні, охоронятиме кордон Росії з НАТО

Ленінградський військовий округ РФ очолив генерал-полковник Олександр Лапін, якого Кадиров звинувачував у провалах «СВО» на сході України

Колишній начальник Головного штабу сухопутних військ РФ генерал-полковник Олександр Лапін очолив Ленінградський військовий округ Російської Федерації. Це випливає із даних, опублікованих на сайті Кремля, пише Медуза.

Ленінградський та Московський військові округи були відтворені в Росії 1 березня за указом президента Володимира Путіна замість Західного військового округу. Тодішній міністр оборони Сергій Шойгу повідомляв, що це було зроблено через розширення блоку НАТО, до якого приєдналися Фінляндія та Швеція, та відповідно до планів відомства щодо збільшення чисельності армії.

Як заявляв раніше глава МЗС Сергій Лавров., незабаром у цих округах розмістять додаткові озброєння.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), створення нових військових округів свідчить, що Путін розпочав підготовку до широкомасштабної війни з НАТО у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що раніше Путін нагородив Лапіна званням героя Росії за взяття Лисичанська. Після цього на Лапіна обрушилася хвиля критики за те, що він фактично був відсутній там.

Як відомо, голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров звинуватив командувача Центрального військового округу генерала-полковника Олександра Лапіна, який провалив оборону Лимана. Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоч де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування війська Західного військового округу.

Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров. Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є «обличчям» так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна. На початку жовтня Кадиров звинуватив генерал-полковника у втраті Лимана, а також розкритикував кадрову політику міноборони РФ загалом.