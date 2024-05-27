Обмеження російських дипломатів у Польщі: Кремль відреагував

Речниця російського МЗС заявила, що Польща «вкрай пошкодує про вжиті чергові антиросійські кроки»

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова анонсувала відповідь на рішення Польщі обмежити пересування російських дипломатів, коли Москва ознайомиться з «подробицями». Про це вона сказала в коментарі російському ЗМІ.

Захарова сказала, що російське МЗС поки не знає деталей рішення Польщі про обмеження щодо російських дипломатів і чекає відповідної ноти польського зовнішньополітичного відомства.

«Коли отримаємо, вивчимо. І вживемо заходів у відповідь, щоб польська верхівка, яка захлинулася в русофобії, вкрай пошкодувала про вжиті чергові антиросійські кроки», – додала речниця МЗС.

Нагадаємо, влада Польщі прийняла рішення обмежити вільне пересування російських дипломатів територією країни, заявив 27 травня міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, співробітники посольства РФ у Варшаві зможуть пересуватися лише всередині столичного регіону (Мазовецького воєводства), при цьому російського посла Сергія Андрєєва ці заходи не торкнуться.

До слова, країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході. Про це пише видання Der Spiegel.За інформацією видання, на конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Раніше стало відомо, що під час ракетної атаки росіян на Україну в ніч на 26 травня Польща підіймала в повітря винищувачі F-16. Про це повідомило польське міноборони.У міністерстві зазначили, що 26 травня вночі спостерігалася активність дальньої авіації РФ, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, у західних областях України.