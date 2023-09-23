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Росія поважає територіальну цілісність України. Лавров шокував ООН заявою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія поважає територіальну цілісність України. Лавров шокував ООН заявою
Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито поважає територіальну цілісність України
фото з відкритих джерел

За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій про припинення вогню не розглядатиме, а потім раптово повідомив, що при цьому РФ поважає «територіальну цілісність України». Про це повідомили російські ЗМІ, наводячи слова Лаврова на пресконференції по результатам роботи Генасамблеї ООН.

«Безумовно, ми ще 1991 року визнали суверенітет України на основі Декларації про незалежність, яку Україна прийняла, виходячи з Радянського Союзу. У декларації багато що записано доброго, у тому числі, що вони поважатимуть права національних меншин, поважатимуть права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім усе це увійшло до конституції України», – сказав Лавров.

«Але у Декларації незалежності був одним із головних для нас моментів, що Україна буде позаблоковою країною, не вступатиме ні в які військові альянси. У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність Україна підтримуємо», – одіозно додав він.

За словами глави МЗС РФ, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.

Лавров також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і «раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою». Крім того, міністр заявив, що формулу миру президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і «всі це знають».

У своєму виступі Лавров назвав Захід «імперією брехні», оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх.

Нагадаємо, що 20 вересня президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни наживо виступив на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Основною темою промови глави держави стали наслідки цинічного вторгнення Росії в Україну. Зеленський закликав світ до єдності перед обличчям агресора, наголосивши, що кожна війна зараз може стати останньою.

Теги: росія Сергій Лавров війна

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