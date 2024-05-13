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Росія готова воювати із Заходом – Лавров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія готова воювати із Заходом – Лавров
Очільник російського МЗС зробив нову заяву про війну в Україні
фото з відкритих джерел

За словами Лаврова, якщо Захід хоче битися на полі бою за Україну, то Росія до цього готова

Якщо Захід хоче воювати за Україну на полі бою, Росія готова до цього. Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, пише «Риа Новости».

«Це їхнє право якщо вони хочуть, щоб це було на полі бою, то це буде на полі бою», – сказав він.

Лавров також додав, що мирні переговори щодо України, заплановані на наступний місяць у Швейцарії без участі Росії, є ультиматумом для Москви. Він порівняв таку ситуацію з винесенням «догани школяру» на нараді, яка пройшла за зачиненими дверима.

«Ні з ким не можна так розмовляти, тим більше з нами, – відмітив Лавров і додав, – конференція... зводиться до повторного пред'явлення ультиматуму Росії».

Нагадаємо, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

До слова, уряди США і Європи дедалі більше схвильовані тим, що російський диктатор Володимир Путін планує кинути виклик членам НАТО, зокрема трьом балтійським країнам, якщо зможе закінчити війну в Україні на вигідних для себе умовах.

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Теги: Сергій Лавров війна росія Європа МЗС

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