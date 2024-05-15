Зеленський увільнив від виконання обов'язків голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарову

Президент України Володимир Зеленський увільнив Еміне Джапарову від виконання обов'язків голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. На її місце президент призначив заступницю міністра закордонних справ України Ірину Боровець. Про це йдеться в указі №330/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Призначити Боровець Ірину Геннадіївну – заступника міністра закордонних справ України – головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Е.Джапарову», – ідеться в документі.

Зеленський призначив нову очільницю Нацкомісії у справах ЮНЕСКО скріншот

Нагадаємо, уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ. Із 2016 до 2019 року вона була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року. 14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.