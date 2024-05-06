Британія дозволила бити своєю зброєю по Росії: Москва відреагувала

Російське МЗС викликало посла Британії у РФ Найджела Кейсі, щоб «висловити протест у зв'язку із заявою Кемерона»

Росія вважає слова британського міністра «підтвердженням зростання залучення Лондона у військові дії на стороні України»

Російська влада почала сипати погрозами після того, як глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволяє Україні бити по території Російської Федерації. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства закордонних справ Росії.

Зокрема, російське МЗС викликало посла Британії у РФ Найджела Кейсі, щоб «висловити протест у зв'язку із заявою Кемерона».

«Н.Кейсі було жорстко вказано на те, що ворожий випад Д.Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони при передачі Києву крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії», – зазначено в повідомленні російського відомства.

Як зазначає пресслужба російського МЗС, британському послу розповіли, що Росія вважає слова британського міністра «підтвердженням зростання залучення Лондона у військові дії на стороні України».

«Н.Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами», – пише пресслужба відомства РФ.

Як повідомлялося, нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час свого візиту в Україну заявив в інтерв'ю Reuters, що його країна дозволила українським військовим завдавати ударів по об'єктах на території РФ британською зброєю. Він зазначив, що Україна має право для таких атак на Росію.

До слова, Міністерство закордонних справ Великої Британії радить своїм громадянам не їздити в Україну, зокрема на наші території у межах 50 км від кордону з Білоруссю.

Раніше стало відомо, що злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді.