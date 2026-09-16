Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські колцентри

Президент підписав ухвалений парламентом закон та заявив, що покарання за діяльність таких структур має бути жорстким

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських колцентрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зеленський подякував народним депутатам за підтримку документа та наголосив на необхідності жорсткої відповідальності за діяльність таких структур.

«Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайський кол-центр. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон», – заявив президент.

Окремо Зеленський відзначив голосування Верховної Ради за законодавчі зміни, які належать до зобов'язань України перед міжнародними партнерами. За словами президента, від виконання цих умов залежить надходження коштів до державного бюджету.

«Це кошти для України. Це кошти для державного бюджету нашої країни. Дефіцит суттєвий і кожне рішення, яке дефіцит заповнює, справді допомагає нам. Допомагає стійкості України, нашій обороні», – зазначив він.

Також президент повідомив про підготовку подальших законодавчих змін. Зокрема, планується повернути декларування для правоохоронців і представників сил безпеки, які не беруть участі у війні. За словами Зеленського, механізм має дозволити контролювати їхній майновий стан та спосіб життя.

Крім того, глава держави заявив про необхідність перевірки керівників і виконувачів обов'язків у центральних органах виконавчої влади, де існують високі корупційні ризики.

Зеленський також доручив пришвидшити оновлення ключових державних компаній. Серед них президент назвав «Ліси України» та «Енергоатом». Деталі реалізації відповідних рішень має представити Кабінет міністрів.

До слова, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10190 про встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів.