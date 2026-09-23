США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі

У грудні в Маямі відбудеться саміт G20

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Державний секретар США заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть диктатору можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом. Лідери двох країн не зустрічалися з часу саміту в Анкориджі, штат Аляска, у серпні минулого року.

У грудні в Маямі відбудеться саміт G20.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

До слова, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував можливість участі очільника Кремля у саміті G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися президент України Володимир Зеленський. За його словами, рішення про поїздку Путіна наразі немає.