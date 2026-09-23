Головна Світ Політика
search button user button menu button

США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі
Рубіо сподівається, що Путін прийме запрошення
фото: Reuters

У грудні в Маямі відбудеться саміт G20

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Державний секретар США заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть диктатору можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом. Лідери двох країн не зустрічалися з часу саміту в Анкориджі, штат Аляска, у серпні минулого року.

У грудні в Маямі відбудеться саміт G20.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

До слова, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував можливість участі очільника Кремля у саміті G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися президент України Володимир Зеленський. За його словами, рішення про поїздку Путіна наразі немає.

Читайте також:

Теги: США путін Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний удар, який пророкує Bloomberg. Як Кремль маніпулює західними ЗМІ
Ядерний удар, який пророкує Bloomberg. Як Кремль маніпулює західними ЗМІ
27 серпня, 10:07
Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Крижанівський: в 1991 року Росія відпустила Україну без крові тому, що в них не було належної потуги
Путін мріє захопити три українські лаври. Перший посол України в РФ пояснює, чому Донбасом справа не закінчиться Інтерв’ю
20 вересня, 13:35
Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026
Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026
28 серпня, 21:26
Путін порівняв розв’язану ним війну проти України із «харчовим ланцюгом» у дикій природі
Путін розповів про полювання косаток на ведмедів і приплів до цього війну в Україні
29 серпня, 17:49
Нині близько 46% дорослих американців не перебувають у шлюбі
Українка пояснила, чому США – країна самотніх людей
6 вересня, 17:38
Зеленський пообіцяв не бити по РФ під час візиту людей Трампа
Україна припинить повітряні удари по РФ на час візиту представників Трампа – Зеленський
4 вересня, 19:25
Спецпредставник прзидента США Стів Віткофф: «Переговори з Путіним дали «значний прогрес»
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
6 вересня, 19:50
Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з Володимиром Путіним
Зеленський назвав місце, де готовий ще цього року зустрітися з Путіним
12 вересня, 10:28
F-35 є одним із найсучасніших американських винищувачів
Секретні компоненти винищувача США загадково опинилися у Гонконгу
20 вересня, 12:42

Політика

51 країна зробила спільну заяву про підтримку України в ООН
51 країна зробила спільну заяву про підтримку України в ООН
Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова
Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова
Держдеп США відповів, чи є вже рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot
Держдеп США відповів, чи є вже рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot
США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі
США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі
Меланія Трамп анонсувала перші результати роботи прямого каналу між США, Україною та Росією
Меланія Трамп анонсувала перші результати роботи прямого каналу між США, Україною та Росією
Захарова пригрозило Канаді через угоду з Україною
Захарова пригрозило Канаді через угоду з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua