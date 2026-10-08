Чума в Росії: The Times звернув увагу на суперечливі заяви Москви

Підозри посилилися через те, що померла працювала в установі, яка спеціалізується на особливо небезпечних інфекціях

Британське видання нагадало про випадки замовчування небезпечних подій російською владою

Російська влада заперечує наявність чуми після смерті співробітниці протичумного інституту в Іркутській області та заявляє, що небезпечних патогенів не виявлено. Водночас The Times звернув увагу на відсутність детальних пояснень із боку Москви та масштабні протиепідемічні заходи, які породили додаткові запитання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

ВООЗ просить Росію надати більше інформації

Йдеться про смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. Жінка була госпіталізована з тяжкою пневмонією та померла 2 жовтня. Російські органи охорони здоров'я назвали причиною смерті пневмонію невстановленої етіології та заявили, що дослідження не виявили мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

Після смерті співробітниці російська влада встановила медичне спостереження приблизно за 200 контактними особами. Росспоживнагляд заявив, що серед них не виявили чуми чи інших небезпечних інфекцій. Російські посадовці також наголошують, що епідемічної загрози немає.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я попросила Москву надати додаткові відомості. Зокрема, організація хоче отримати результати лабораторних досліджень померлої жінки та її контактів, а також пояснення щодо масштабних протиепідемічних заходів.

ВООЗ також звернула увагу на повідомлення про можливого другого працівника протичумного інституту, який нібито захворів на пневмонію. Цю інформацію поки не вдалося незалежно підтвердити.

Чому виникли підозри на чуму

Питання виникли не лише через смерть співробітниці спеціалізованого інституту. The Times звертає увагу на характер заходів, які провела російська влада після інциденту.

За даними британського видання, серед працівників установи та контактних осіб проводили перевірки, а територію інституту обробляли дезінфекційними засобами. Такі дії викликали припущення про можливий контакт із небезпечним патогеном.

Окремі російські журналісти також поставили під сумнів відсутність детальної інформації про результати аналізів. Водночас доказів того, що померла жінка була інфікована саме чумою, наразі немає.

The Times наводить слова Олени Трифонової, головної редакторки видання «Народ Байкала», яка вважає, що надмірно жорсткі заходи влади могли свідчити про наявність додаткових підстав для занепокоєння. Водночас вона не вважає Іркутський протичумний інститут секретною лабораторією з розробки біологічної зброї.

The Times нагадав про історію замовчування

Автори британського видання пов'язують нинішню недовіру з попереднім досвідом Радянського Союзу та Росії, коли інформацію про небезпечні події суспільству повідомляли із запізненням або офіційна версія тривалий час відрізнялася від даних, які ставали відомими пізніше.

The Times згадав спалах сибірської виразки у Свердловську 1979 року. Радянська влада тоді пояснювала смерті людей іншими причинами, хоча згодом стало відомо про витік спор сибірської виразки з військового об'єкта. У 1992 році Борис Єльцин визнав, що трагедія була пов'язана з діяльністю радянського військового об'єкта.

Ще одним прикладом видання називає Чорнобильську катастрофу 1986 року. Радянська влада не повідомила громадянам про аварію одразу після вибуху реактора, а інформація про масштаб події почала з'являтися після повідомлень з інших країн.

Окремо The Times згадує пандемію Covid-19. Росію тоді критикували через офіційну статистику смертності, яка, за оцінками дослідників і міжнародних організацій, не повністю відображала реальну кількість померлих.

У Росії вже виникали підозри через хвороби тварин

Свіжішим прикладом британське видання називає ситуацію із захворюваннями великої рогатої худоби в російських регіонах.

У 2026 році в Сибіру влада проводила масштабне вилучення та знищення худоби через спалахи захворювань. Офіційно російські ветеринарні служби в окремих випадках називали причиною пастерельоз або вузликовий дерматит. Водночас фермери та незалежні журналісти припускали, що частина випадків могла бути пов'язана з ящуром.

Сумніви посилювалися через масштаби ветеринарних заходів. В окремих регіонах після виявлення хвороб проводили масовий забій тварин та встановлювали обмеження на переміщення худоби.

Російська влада заперечувала припущення про прихований ящур. Підтверджених даних, які б дозволяли стверджувати, що Москва свідомо приховувала масштабний спалах цього захворювання, також немає.

Саме такі випадки The Times використовує для пояснення, чому нинішні заяви російської влади щодо можливої чуми сприймаються із додатковою увагою.

Водночас британське видання не стверджує, що Росія зараз приховує спалах чуми. Йдеться про брак відкритої інформації та недовіру, яку він породжує. Офіційно випадків чуми серед контактних осіб не виявлено, а ВООЗ продовжує запитувати додаткові дані для повної оцінки ситуації.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ВООЗ запросила у Росії додаткові дані щодо другого можливого випадку пневмонії серед працівників протичумного інституту. Повідомлення про другого хворого поки залишається непідтвердженим.