Американська підтримка стала критичною для України – The Economist

Американські технології та озброєння забезпечують українським військовим розвідку, зв’язок і протиповітряну оборону

Україна покладається на американські розвідувальні дані, супутникові технології та постачання озброєння. Без доступу до цих ресурсів українським військовим було б набагато складніше вести бойові дії, пише британський журнал The Economist. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання.

Американська допомога важлива для України не лише через зброю та боєприпаси. Розвідувальна інформація дає змогу виявляти загрози, визначати цілі та завчасно реагувати на дії російських військ. Супутниковий зв’язок забезпечує передавання даних і взаємодію між підрозділами.

За оцінкою джерела The Economist у сфері розвідки, без обміну інформацією зі США українській армії було б «вкрай складно, практично неможливо» вести бойові дії. Йдеться про можливі наслідки припинення такої співпраці, а не про підтверджене повне зупинення передавання розвідданих.

Раніше «Главком» повідомляв, що США продовжують передавати Україні розвідувальну інформацію за чотирма напрямками. Ці дані допомагають українським військовим реагувати на загрози, зокрема пов’язані з російськими ракетними ударами.

Starlink має значення для роботи безпілотників

Ще один важливий компонент військових можливостей України – супутниковий зв’язок Starlink. Його використовують для передавання інформації, комунікації між підрозділами та керування частиною безпілотних систем.

Проблеми з роботою супутникових терміналів уже позначилися на виконанні окремих бойових завдань. Як писав «Главком», перебої зі Starlink ускладнили роботу українських військових на фронті. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку через нестабільний зв’язок частину місій довелося скасувати.

Європейські країни обговорюють можливості заміни американських технологій, однак швидко створити повноцінну альтернативу Starlink для військових потреб буде складно. Єврокомісія також повідомляла про переговори щодо доступу України до європейської системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom.

Ракети для ППО та боєприпаси

Залежність від американської підтримки стосується й озброєння. Через механізм PURL партнери України фінансують закупівлю американського військового обладнання для українських потреб. Серед важливих позицій – ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси для винищувачів F-16.

Затримки або скорочення таких поставок могли б обмежити можливості української ППО відбивати російські повітряні атаки. Водночас європейські союзники не можуть оперативно замінити всі американські ресурси – від розвідувальних даних до окремих видів озброєння.

До слова, питання американської підтримки України загострилося на тлі проблем із супутниковим зв’язком. Як повідомляв «Главком», Європейський Союз оцінив ситуацію з передаванням Україні розвідданих зі США: Єврокомісія не бачила ознак припинення обміну інформацією, водночас визнавши, що Європа поки не має повноцінної заміни Starlink для військових потреб.