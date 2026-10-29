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Лавров відвідає США для участі в зустрічі міністрів G20

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лавров відвідає США для участі в зустрічі міністрів G20
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня відвідає США
фото: Bloomberg

Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах в Атланті 30-31 жовтня, щоб «просувати російські ідеї, спрямовані на зміцнення основ багатополярного світу»

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров цього тижня прибуде до США для участі у саміті міністрів закордонних справ країн «Великої двадцятки», що відбудеться 30-31 жовтня в Атланті. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами речниці російського відомства Марії Захарової, під час переговорів Москва планує просувати власне бачення формування «багатополярного світу».

Візит Лаврова, який перебуває під міжнародними санкціями, проходить на тлі активізації контактів між США та РФ щодо відновлення мирних переговорів стосовно війни в Україні.

Раніше у вересні саміт G20 у Північній Кароліні відвідав підсанкційний міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, де провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Державний департамент США поки утримався від коментарів щодо механізму зняття санкційних обмежень для поїздки Лаврова.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме, а ситуація має тенденцію до подальшого загострення. Водночас він розкритикував європейські країни за спроби долучитися до переговорного процесу. 

За словами Лаврова, війна в Україні продовжуватиметься, а нинішня ситуація має тенденцію до загострення. Окремо очільник російського зовнішньополітичного відомства прокоментував телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

До слова, переговори України, США та Росії в Абу-Дабі попередньо заплановані на 4 листопада. Як повідомляє The Guardian, про підготовку нового раунду переговорів заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Теги: Велика двадцятка США Сергій Лавров

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