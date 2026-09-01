Представник Росії взяв участь у зустрічі G20 у США, що викликало протест Європи

Європа назвала візит міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на G20 «тривожним сигналом»

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов разом із представниками російського Центробанку вперше від початку повномасштабного вторгнення долучився до зустрічі G20 у США, яка проходила в Ашвіллі, штат Північна Кароліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією російського відомства, він провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо фінансової співпраці та взаємодії в межах «Великої двадцятки».

Присутність російської делегації викликала обурення та занепокоєння європейських посадовців. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль наголосив, що нормалізація відносин із Москвою неможлива до завершення війни, та назвав прийом Сілуанова тривожним сигналом. Він зазначив, що Європа готує нові санкції проти РФ, і закликав Вашингтон чіткіше окреслити свою позицію.

Участь Росії в заході напередодні обговорили європейські посадовці, серед яких міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі та президентка ЄЦБ Крістін Лагард. Хоча європейська сторона погодилася з необхідністю зберігати канал діалогу для донесення своєї позиції, повернення російського міністра після кількох зустрічей без участі РФ сприйняли як спробу нормалізувати взаємини. На знак протесту європейські представники виступили проти участі Сілуанова у спільному «сімейному фото», тому підсумковий знімок зробили без нього.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви 25 серпня. Поїздка не була попередньо публічно анонсована. У Кремлі підтвердили контакти американського посадовця з представниками російських спецслужб, однак заявили, що зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не відбулося.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, під час візиту Реткліфф провів переговори з представниками російської сторони, однак Москва не розкриває зміст цих контактів. Візит директора ЦРУ до російської столиці став першим із листопада 2021 року. Тоді американську розвідку очолював Вільям Бернс, який приїжджав до Москви для переговорів із російським керівництвом на тлі різкого загострення відносин між двома країнами.

Поїздка Реткліффа відбулася на тлі спроб Вашингтона відновити прямий діалог із Москвою щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деталі переговорів американська та російська сторони поки офіційно не розкрили.