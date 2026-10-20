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Канцлер Німеччини попередив про плани Путіна щодо Європи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Канцлер Німеччини попередив про плани Путіна щодо Європи
Канцлер наголосив, що російська загроза стосується всього політичного устрою Європи
колаж: glavcom.ua

Мерц: Європа та її партнери продовжують фінансувати оборону України без американських коштів на закупівлю зброї

Фрідріх Мерц закликав європейців не недооцінювати вплив Росії на суспільства континенту. За його словами, цілі Володимира Путіна виходять далеко за межі захоплення українських територій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Чого, на думку Мерца, прагне Росія

За оцінкою канцлера, Кремль намагається послабити демократичні інституції, відкриті суспільства та європейську інтеграцію. Тому російська загроза, наголосив німецький лідер, стосується всього політичного устрою Європи.

Мерц і раніше говорив про російські гібридні атаки. У жовтні 2025 року він звинуватив Росію в гібридній війні проти європейських країн і повідомив, що Берлін розробляє план дій для протидії таким загрозам.

Хто оплачує допомогу Україні

Німеччина разом з європейськими партнерами та країнами поза межами Європи взяла на себе фінансування військової підтримки України, розповів Мерц. Він визнав, що це створює значне навантаження на бюджети, але наголосив: допомагати треба до завершення війни.

«Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу», – сказав Мерц.

Водночас канцлер намагається переконати президента США Дональда Трампа, що стабільна Європа важлива і для самих Сполучених Штатів. На його думку, сильний європейський партнер відповідає інтересам Вашингтона.

Заява пролунала на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Суперечки стосуються, зокрема, українських ударів по російських нафтопереробних заводах та американської підтримки оборони України.

Європейські уряди шукають способи допомагати Україні без колишнього рівня американської фінансової участі. Проте Європа поки не здатна повністю замінити американські можливості в протиповітряній обороні та обміні розвідувальними даними.

Нагадаємо, ситуація з американськими розвідданими для України залишається предметом суперечок. Президент Володимир Зеленський повідомляв про тимчасове призупинення обміну даними та його відновлення, тоді як держсекретар США Марко Рубіо заперечив, що така перерва взагалі була.

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Теги: Європа фінансування Володимир Зеленський Берлін Фрідріх Мерц США зброя

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