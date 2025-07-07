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Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
Лавров підкреслив, що Росія нібито є відкритою для політико-дипломатичного подолання війни
фото: Ріа

РФ оголосила положення, які хоче прописати юридично в зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання

Глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. Про це він зауважив в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet, інформує «Главком».

«На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

За словами голови МЗС, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує дотримуватись своїх початкових воєнних цілей в Україні та демонструє небажання досягати компромісу шляхом справжніх мирних переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Заяви Кремля про необхідність усунення так званих корінних причин війни – передусім зміна політичного курсу України, її нейтралітет і перегляд політики відкритих дверей НАТО – прямо суперечать риториці про нібито готовність Росії до змістовного діалогу.

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Теги: росія війна Сергій Лавров переговори

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