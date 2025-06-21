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Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася з несподіваної причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася з несподіваної причини
Pустріч представників США та Ірану зірвалася, бо з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї не змогли зв’язатися
фото з відкритих джерел

Ердоган пропонував провести в Стамбулі зустріч між американськими та іранськими посадовцями

У Стамбулі могла відбутися зустріч представників США та Ірану для обговорення ядерної угоди. Але вона зірвалася, бо з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, що переховується від ізраїльських ударів, не змогли зв’язатися. Як інформує «Главком», про це пише Axios із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Трамп отримав телефонний дзвінок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час участі в саміті G7 в Канаді.

Той запропонував наступного дня провести в Стамбулі зустріч між американськими та іранськими посадовцями для обговорення дипломатичного врегулювання війни між Ізраїлем та Іраном.

Трамп погодився, висловивши готовність направити на переговори віцепрезидента Джей Ді Венса та свого спецпосланця щодо Близького Сходу Стіва Віткоффа. Ба більше, він нібито був готовий поїхати туди особисто, щоб зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном.

Ердоган та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан передали цю пропозицію Трампа Пезешкіяну та міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі. Ті спершу намагалися зв'язатися з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, щоб отримати його схвалення. Але цього не вдалося зробити, бо той переховувався від ізраїльських ударів.

Видання Iran International із посиланням на два поінформовані джерела в країні писало, що Хаменеї перебуває в підземному бункері в північно-східному районі Тегерана – Лавізані. Туди його разом з усією родиною евакуювали через кілька годин після початку атак Ізраїлю на Тегеран 13 червня.

За кілька годин іранська сторона повідомила Туреччині, що з Хаменеї не змогли зв’язатися. Після цього Туреччина повідомила США, що зустріч скасують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп вирішив достроково покинути саміт «Великої сімки» в Канаді, де в нього, зокрема, була запланована зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням.

До слова, Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

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Теги: Туреччина міністр Ізраїль Іран саміт Дональд Трамп переговори

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