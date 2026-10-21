Маск прокоментував можливе розслідування проти нього через Starlink

Мільярдер заявив, що має намір з’ясувати, хто насправді стоїть за його політичними опонентами.

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на публікацію Politico про плани демократів у Конгресі США розслідувати його діяльність. Серед можливих напрямів перевірки – роль бізнесмена в обмеженні доступу українських військових до супутникового зв’язку Starlink. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву мільярдера.

«Хто мечем живе, той від меча й загине», – написав Маск. Він також заявив, що має намір з’ясувати, хто насправді стоїть за його політичними опонентами.

«Ті, хто затіває зі мною боротьбу, мають розуміти: я з’ясую, хто насправді смикає за ниточки, і доберуся до них, а не лише до їхніх маріонеток», – написав мільярдер.

фото: скриншот заяви

Як повідомляє Politico, демократи розглядають можливість розслідування діяльності Маска в разі, якщо здобудуть більшість у Палаті представників США на проміжних виборах у листопаді. Серед питань, які можуть опинитися в центрі уваги законодавців, – робота Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE), багатомільярдні федеральні контракти його компаній, а також можлива роль бізнесмена в обмеженні доступу українських військових до Starlink.