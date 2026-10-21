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Маск прокоментував можливе розслідування проти нього через Starlink

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Маск прокоментував можливе розслідування проти нього через Starlink
Демократи розглядають можливість розслідування діяльності мільярдера
фото: Reuters

Мільярдер заявив, що має намір з’ясувати, хто насправді стоїть за його політичними опонентами.

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на публікацію Politico про плани демократів у Конгресі США розслідувати його діяльність. Серед можливих напрямів перевірки – роль бізнесмена в обмеженні доступу українських військових до супутникового зв’язку Starlink. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву мільярдера.

«Хто мечем живе, той від меча й загине», – написав Маск. Він також заявив, що має намір з’ясувати, хто насправді стоїть за його політичними опонентами.

«Ті, хто затіває зі мною боротьбу, мають розуміти: я з’ясую, хто насправді смикає за ниточки, і доберуся до них, а не лише до їхніх маріонеток», – написав мільярдер.

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фото: скриншот заяви

Як повідомляє Politico, демократи розглядають можливість розслідування діяльності Маска в разі, якщо здобудуть більшість у Палаті представників США на проміжних виборах у листопаді. Серед питань, які можуть опинитися в центрі уваги законодавців, – робота Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE), багатомільярдні федеральні контракти його компаній, а також можлива роль бізнесмена в обмеженні доступу українських військових до Starlink.

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Теги: Ілон Маск Starlink США розслідування вибори

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