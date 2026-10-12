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Кремль знайшов новий привід для затягування війни з Україною: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль знайшов новий привід для затягування війни з Україною: аналіз ISW
Аналітики: Кремль намагається закріпити неправдиву наративну лінію про те, що Україна є перешкодою для миру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Заяви російських чиновників щодо переговорів та виборів лунають на тлі того, як Україна набирає значного темпу на полі бою»

Кремль продовжує демонструвати свою рішучість продовжувати війну, тим самим позбавляючи Україну передумови для припинення вогню, необхідної для проведення виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

«Заяви російських чиновників щодо переговорів та виборів лунають на тлі того, як Україна набирає значного темпу на полі бою, і, ймовірно, мають на меті підірвати підтримку України з боку Заходу, яка сприяла нещодавнім військовим успіхам України. Кремль, ймовірно, вважає, що російські війська зможуть відновити втрачений на полі бою темп після нещодавніх українських контрнаступів і продовжити війну, якщо їм вдасться переконати західні держави відмовитися від підтримки України», – наголошують аналітики.

Як приклад у звіті наводиться, тимчасове призупинення США обміну розвідданими у березні 2025 року дозволило Росії просунутися в Курській області, і Москва, ймовірно, прагне повторного припинення обміну критично важливою розвідінформацією з боку США.

«Кремль намагається закріпити неправдиву наративну лінію про те, що Україна є перешкодою для миру, перекладаючи на Україну відповідальність Росії за підрив добросовісних переговорів, водночас наполягаючи на своїх максималістських вимогах і відмовляючись йти на компроміси. Росія навмисно використовує конституційну неможливість України провести вибори через російську війну, щоб маніпулювати переговорним процесом і затягувати війну. Росія може надати Україні можливість провести вибори в будь-який момент, погодившись на перемир’я, яке США та Україна пропонували неодноразово», – підкреслив ISW.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але нібито цього не хоче.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не виявляє політичної волі для завершення війни. Так він пояснив слова президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера. 

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вибори в Україні не можуть відбутися, доки триває війна.

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Теги: росія вибори переговори ISW

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