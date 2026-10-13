Холодильники перетворилися на печі. Французькі супермаркети зазнали масштабної кібератаки

Хакери дистанційно підняли температуру холодильного обладнання до 50 градусів і залишили магазини з тоннами зіпсованих продуктів

Французькі супермаркети зазнали масштабної кібератаки, внаслідок якої зловмисники перехопили дистанційне керування холодильним обладнанням і підняли його температуру до 50 градусів Цельсія. Через порушення умов зберігання зіпсувалися тонни свіжих продуктів, а торговельні мережі зазнали значних фінансових втрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RPP Noticias.

За інформацією видання, хакери скористалися вразливістю спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє торговельним мережам дистанційно контролювати та регулювати роботу холодильних установок.

У звичайному режимі комерційні морозильні камери періодично запускають короткі цикли автоматичного розморожування. Проте зловмисники змогли втрутитися в систему керування та надіслати команди, які змусили обладнання безперервно працювати в режимі нагрівання. У результаті холодильні установки, призначені для збереження продуктів за низьких температур, почали виділяти тепло.

Особливо серйозні наслідки зафіксували в магазинах французької торговельної мережі Intermarché. За повідомленнями, холодильні установки в цих супермаркетах працювали за температури 50 градусів Цельсія протягом шести годин поспіль.

Таке тривале порушення температурного режиму призвело до псування значної кількості продуктів, які потребують постійного охолодження або заморожування.

Торговельні мережі були змушені вилучати непридатні для продажу товари. За повідомленнями медіа, йдеться про тонни зіпсованої їжі та багатомільйонні фінансові збитки.

Інцидент також викликав занепокоєння щодо надійності цифрових систем, від яких залежить робота продовольчої інфраструктури.

Данська компанія Danfoss, яка виробляє компоненти для холодильних установок, пояснила, що атака зачепила застарілі моделі пристроїв.

За інформацією виробника, відповідне обладнання більше не отримувало необхідних оновлень безпеки, які могли б усунути вразливості програмного забезпечення. У компанії наголосили, що раніше рекомендували клієнтам переходити на технології нового покоління.

Таким чином, використання застарілих систем дистанційного керування стало одним із чинників, які дозволили зловмисникам втрутитися в роботу холодильного обладнання.

Керівники французьких торговельних мереж різко відреагували на кібератаку. Виконавчий голова Coopérative U Домінік Шельшер назвав втручання в роботу обладнання, необхідного для зберігання продуктів, надзвичайно серйозним і безпрецедентним інцидентом.

Президент групи Les Mousquetaires Тьєррі Котійяр також попередив про можливі наслідки масштабних перебоїв у роботі продовольчих мереж. За його словами, порушення постачання продуктів через супермаркети може спричинити серйозну соціальну кризу.

Водночас повідомлення про можливий дефіцит продовольства наразі стосуються потенційних ризиків. Підтверджених даних про загальнонаціональну нестачу продуктів у Франції немає.

Прокуратура Парижа розпочала кримінальне провадження за фактом кібератаки на торговельні мережі. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив Національному агентству з безпеки інформаційних систем (ANSSI) провести детальну експертизу.

Фахівці мають з'ясувати, яким чином зловмисники отримали доступ до систем дистанційного керування холодильним обладнанням, а також визначити відповідальність розробника програмного забезпечення та торговельних мереж. Розслідування має встановити обставини атаки та причини, через які захист обладнання виявився недостатнім.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив санкції проти представників російської розвідувальної мережі, яку пов'язують із масштабними кампаніями кібершпигунства, хакерських атак і саботажу проти країн ЄС та України.