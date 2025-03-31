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Суд засудив Марін Ле Пен до чотирьох років позбавлення волі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суд засудив Марін Ле Пен до чотирьох років позбавлення волі
Ле Пен було визнано винною у привласненні коштів Європарламенту
фото з відкритих джерел

Феміда на пʼять років позбавила Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади

У понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bfmtv.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Дванадцять помічників, яких судили разом з депутатами Європарламенту, також були визнані винними у зберіганні крадених товарів. Загальний збиток у справі оцінили у 2,9 млн євро, оскільки «Європарламент платив за людей, які насправді працювали на ультраправу партію».

Нагадаємо, лідерку правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен та вісім депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів ЄС.

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

Про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

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Теги: Марін Ле Пен вирок Франція

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