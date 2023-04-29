Лідер ХАМАСу здійснить офіційний візит до Ірану

Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдолаліян запросив лідера ХАМАСу здійснити візит під час телефонної розмови

Глава палестинського угруповання ХАМАС незабаром здійснить офіційний візит до Ірану.

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Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву угруповання.

«Глава політичного бюро ХАМАСу Ізмаїлі Ханієх прийняв запрошення Ірану незабаром відвідати країну», – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдолаліян запросив лідера ХАМАСу здійснити візит під час телефонної розмови, яка відбулася у п’ятницю, і на якій йшлося про розвиток політичної ситуації у регіоні.

Між тим, Сухопутні війська Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР) Ірану провели успішне випробування нової протитанкової керованої ракети (ПТУР) Sadid-365. Про це пише видання Tasnim.

До слова, анонімні дипломатичні джерела кажуть, що Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм щодо придбання палива для балістичних ракет. Ймовірно, у разі укладання угоди іранські ракети можуть бути використані Росією проти України. Про це передає Politico.