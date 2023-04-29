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Лідер ХАМАСу здійснить офіційний візит до Ірану

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Лідер ХАМАСу здійснить офіційний візит до Ірану
Глава палестинського угруповання ХАМАС незабаром здійснить офіційний візит до Ірану
фото ілюстративне

Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдолаліян запросив лідера ХАМАСу здійснити візит під час телефонної розмови

Глава палестинського угруповання ХАМАС незабаром здійснить офіційний візит до Ірану.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву угруповання.

«Глава політичного бюро ХАМАСу Ізмаїлі Ханієх прийняв запрошення Ірану незабаром відвідати країну», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдолаліян запросив лідера ХАМАСу здійснити візит під час телефонної розмови, яка відбулася у п’ятницю, і на якій йшлося про розвиток політичної ситуації у регіоні.

Між тим, Сухопутні війська Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР) Ірану провели успішне випробування нової протитанкової керованої ракети (ПТУР) Sadid-365. Про це пише видання  Tasnim.

До слова, анонімні дипломатичні джерела кажуть, що Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм щодо придбання палива для балістичних ракет. Ймовірно, у разі укладання угоди іранські ракети можуть бути використані Росією проти України. Про це передає Politico.

Теги: Іран ХАМАС

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