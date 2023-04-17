Вибухи в російських містах і вирок за збиття літака МАУ: головне за ніч

У Курську та Бєлгороді цієї ночі лунала «бавовна»

Суд Ірану виніс вирок 10 військовим за збиття українського літака МАУ у 2020 році. Тим часом у російській Бєлгородській області внаслідок вибухів спалахнули пожежі, а жителі Курська прокинулися від звуків, схожих на вибухи. Між тим, Путін зустрівся з міністром оборони Китаю й обговорив співпрацю двох держав. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 17 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вирок за збиття літака МАУ

Суд в Ірані виніс вироки 10 іранським військовослужбовцям за звинуваченням у збитті українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році. Тоді загинуло 176 людей.

Командира засуджено до 10 років позбавлення волі, дев'ятьом іншим військовим суд призначив від одного до трьох років ув'язнення.

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Вибухи та пожежі на Бєлгородщині

У російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів спалахнули пожежі. Соцмережі поширили відео загоряння, яке, як зазначається, виникло внаслідок удару українського безпілотника.

Одні джерела повідомляли про удар по теплоелектростанції, інші – про удар по підстанції. Після вибухів у деяких районах зникло світло.

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Згодом губернатор Бєлгородщини заявив про дві пожежі в області. Постраждалих немає.

«Бавовна» в Курську

У Глушковському районі російського міста Курськ у ніч проти 17 квітня очевидці чули гучні звуки, схожі на вибухи. Про це писали місцеві телеграм-канали.

Увага! У відео наявна нецензурна лексика!

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.

Зустріч Путіна та Лі Шанфу

Російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради Китаю, міністром оборони країни Лі Шанфу.

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Під час зустрічі Путін заявив, що нещодавній візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до РФ пройшов дуже продуктивно, а відносини двох країн добре розвиваються у всіх напрямах, зокрема по лінії військових відомств.

Зі свого боку, міністр оборони КНР сказав, що співпраця Китаю та Росії розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки.

Конфіскація в Росії літака АН-124 на користь України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Україна може скоро отримати від Канади вантажний літак АН-124 («Руслан»), що належав Росії.

«Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема проти компанії «Волга-Дніпро». Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді та передачі їх на користь України», – написав Шмигаль.