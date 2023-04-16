Іран запустив нову протитанкову керовану ракету: подробиці

Ракетою Sadid-365 яку простестували нещодавно в Ірані можна завдавати ударів на відстані до 8 км, та вражати різні типи бронетехніки

Сухопутні війська Корпусу Стражів Ісламської революції (КСІР) Ірану провели успішне випробування нової протитанкової керованої ракети (ПТУР) Sadid-365. Про це пише видання Tasnim.

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Голова організації з досліджень та самозабезпечення сухопутних сил КВІР Алі Кухестані заявив агентству, що ракетою можна завдавати ударів на відстані до 8 км, причому вона здатна вражати різні типи бронетехніки. За його словами, ракета зможе долати навіть систему активного захисту танків.

Генерал додав, що бронетранспортери сухопутних сил ККС будуть оснащувати чотирма ПТУР Sadid-365.

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У 2021 році, нагадує Tasnim, КСІР представив протитанкові ракети Almas для наземних пускових установок та далекобійністю 8 км. Проте фахівці КВІР вже розробили повітряну версію цієї ракети, яку можна запускати з БПЛА.

При цьому низка спостерігачів раніше висловлювала думку, що ракети Almas створені на основі ізраїльських ПТУР Spike методом реверс-інжинірингу.

Нагадаємо, анонімні дипломатичні джерела кажуть, що Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм щодо придбання палива для балістичних ракет. Ймовірно, у разі укладання угоди іранські ракети можуть бути використані Росією проти України.

Зазначається, що Тегеран провів паралельні переговори з посадовцями та підконтрольними урядам організаціями обох країн, зокрема з російським державним виробником хімікатів ФКП «Анозит».