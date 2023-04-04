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США готують проміжну ядерну угоду з Іраном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США готують проміжну ядерну угоду з Іраном
фото: Shutterstock

Вашингтон сподівається, що Тегеран обмежить збагачення ядерних матеріалів на рівні 60-відсоткової чистоти в обмін на послаблення санкцій

Сполучені Штати Америки готують проміжну ядерну угоду з Іраном, яка має розв’язати багаторічну дискусію щодо ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що перемовини з Іраном мають спрямуватися на досягнення проміжної угоди щодо ядерної програми, оскільки Тегеран просувається вперед у збагаченні урану, а переговори у 2015 році зайшли в глухий кут.

«Президент США Джо Байден сповнений рішучості зупинити Іран, і ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія – найкращий спосіб  для досягнення цієї мети», – заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Як повідомляється, офіційні особи США поінформували своїх колег в Ізраїлі, Франції, Британії та Німеччині, що вони обмірковують пропозицію про укладення угоди, згідно з якою Тегеран обмежить збагачення ядерних матеріалів на рівні 60-відсоткової чистоти в обмін на послаблення санкцій.

Видання пише, що Іран ознайомлений із проєктом нового договору, але наразі не готовий до переговорів, адже наполягає на повному знятті санкцій. 

Як повідомлялося, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років.

До слова, аналітики ISW впевнені, що Іран може збільшити постачання зброї Росії.

Крім того, США оголосили про запровадження санкцій проти компаній та осіб в Ірані й Туреччині, причетних до іранських програм виготовлення безпілотників, а також іншого озброєння, включно з балістичними ракетами. 

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Теги: США Іран ядерна зброя переговори

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