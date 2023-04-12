Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм. Politico назвало мету

Тегеран, ймовірно, знову надаватиме балістичні ракети Росії

Анонімні дипломатичні джерела кажуть, що Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм щодо придбання палива для балістичних ракет. Ймовірно, у разі укладання угоди іранські ракети можуть бути використані Росією проти України. Про це передає Politico.

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Зазначаєтсья, що Тегеран провів паралельні переговори з посадовцями та підконтрольними урядам організаціями обох країн, зокрема з російським державним виробником хімікатів ФКП «Анозит».

Крім того, Іран начебто обговорював придбання «великої кількості» перхлорату амонію, який є основним інгредієнтом твердого палива для ракет. Це є порушенням санкцій ООН, зазначають журналісти. Дипломи, ознайомлені з цим питанням, зазначають, що якщо Іран отримає необхідне, деякі з іранських ракет можуть бути використані у війні проти України.

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Також відомо ім'я ініціатора переговорів. Це Саджад Ахадзаде – іранський дипломат, який є «радником з питань технологій» Тегерана в Китаї та в регіоні в цілому. Які саме китайські компанії беруть участь у переговорах, невідомо, так само як і невідома кількість перхлорату амонію, який хоче придбати Іран. Проте джерела припускають, що цієї кількості вистачить для того, аби створити тисячі ракет, зокрема Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 км і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки.

Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива, яке часто використовується у військових цілях завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання. Більшість іранських балістичних ракет високої точності та малої дальності використовують твердопаливні двигуни. За словами аналітиків, Іран також використовує це паливо для розробки ракет більшої дальності під прикриттям своїх космічних програм.

Раніше повідомлялося, що Іран може збільшити поставки зброї Росії.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років.