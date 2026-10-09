Літак Путіна не може приземлитися в Москві через атаку дронів – ЗМІ

Путін перебував у Туркменістані з дводенним візитом, але через повітряну загрозу не може повернутися в Москву

Борт російського спеціального льотного загону повертався з Туркменістану, де російський диктатор брав участь у міжнародних самітах

Літак російського спеціального льотного загону, який пов’язують із перевезенням президента РФ Володимира Путіна, опинився в центрі уваги на тлі повідомлень про загрозу атаки безпілотників у Московському регіоні. За даними російських ЗМІ, борт кружляє поблизу столиці та не може приземлитися через повітряну загрозу, пише «Главком».

Йдеться про рейс із позивним RSD277, який 9 жовтня прямував із Туркменбаші до московського аеропорту Внуково. За інформацією Flightradar24, рейс виконував літак Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Він належить до спеціального льотного загону «Росія», який забезпечує перевезення керівництва РФ.

Маршрут літака, який вірогідно перевозить Путіна фото: Flightradar24

Варто зазначити, що літак супроводу Путіна, який летів попереду президентського борту, також був змушений кружляти над Московським регіоном через загрозу атаки безпілотників. Через обмеження на роботу столичних аеропортів повітряні судна не могли одразу приземлитися, що підтверджується данними порталу FlyRadar24.

Літак супроводу президентського борту РФ, намотував кола біля Москви через загрозу дронів фото: FlyRadar24

Путін перебував у Туркменістані з дводенним візитом. 8 жовтня він прибув до міста Туркменбаші для участі в саміті глав держав СНД та Каспійському екологічному саміті. Під час зустрічей лідери обговорювали співпрацю в межах СНД, а також питання охорони довкілля Каспійського моря.

На тлі повідомлень про появу безпілотників у Московському регіоні в роботі місцевих аеропортів виникали перебої. Через повітряну загрозу російські аеропорти обмежують приймання та відправлення літаків, що призводить до затримок і скасування рейсів.