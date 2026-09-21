Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії

Після серії недопусків до виборів політсила подолала п'ятивідсотковий бар'єр у Новгородській області

Російська партія «Яблуко» попередньо проходить до Новгородської обласної думи, набравши 5,67% голосів. Новгородська область стала єдиним регіоном Росії, де партію допустили до участі у регіональних виборах за партійним списком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на попередні дані Центральної виборчої комісії РФ.

Після опрацювання третини протоколів перше місце посідає «Єдина Росія» з 56,97% голосів. КПРФ отримує 13,95%, ЛДПР – 9,26%, «Нові люди» – 8,06%, «Справедлива Росія» – 5,22%.

«Яблуко» з результатом 5,67% також долає необхідний для проходження бар'єр. Ще 5,54% набирає «Партія пенсіонерів». Таким чином, за попередніми даними, до Новгородської обласної думи проходять сім політичних сил.

Результат «Яблука» привертає увагу на тлі проблем, із якими партія зіткнулася під час нинішньої виборчої кампанії. Напередодні голосування політсила втратила можливість брати участь за партійними списками у низці регіонів. У підсумку Новгородська область залишилася єдиним регіоном, де виборці могли проголосувати саме за список «Яблука». Водночас кандидати партії продовжили участь у низці регіональних виборів в одномандатних округах.

Тиск торкнувся і кампанії у самій Новгородській області. 9 вересня місцева виборча комісія анулювала реєстрацію Анни Черепанової – заступниці голови «Яблука», керівниці регіонального відділення та лідерки партійного списку на виборах до обласної думи. Водночас сам список партії залишився у бюлетені.

Проблеми виникли й на федеральному рівні. 10 серпня Верховний суд Росії задовольнив позов партії «Родина» та скасував реєстрацію федерального списку «Яблука» на виборах до Державної думи. 17 серпня апеляційна колегія Верховного суду залишила це рішення чинним. Кандидати «Яблука» в окремих одномандатних округах при цьому зберегли можливість брати участь у голосуванні.

Формальними підставами для зняття федерального списку стали, зокрема, претензії щодо пожертв на користь партії, публікацій у соціальних мережах з обмеженим у Росії доступом та ймовірних порушень авторського права. «Яблуко» оскаржувало рішення та заявляло про тиск на своїх кандидатів під час кампанії.

Нагадаємо, що на виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю.