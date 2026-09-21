Головна Світ Політика
search button user button menu button

Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії
Голова партії «Яблуко» Микола Рибаков
фото: Reuters

Після серії недопусків до виборів політсила подолала п'ятивідсотковий бар'єр у Новгородській області

Російська партія «Яблуко» попередньо проходить до Новгородської обласної думи, набравши 5,67% голосів. Новгородська область стала єдиним регіоном Росії, де партію допустили до участі у регіональних виборах за партійним списком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на попередні дані Центральної виборчої комісії РФ.

Після опрацювання третини протоколів перше місце посідає «Єдина Росія» з 56,97% голосів. КПРФ отримує 13,95%, ЛДПР – 9,26%, «Нові люди» – 8,06%, «Справедлива Росія» – 5,22%.

«Яблуко» з результатом 5,67% також долає необхідний для проходження бар'єр. Ще 5,54% набирає «Партія пенсіонерів». Таким чином, за попередніми даними, до Новгородської обласної думи проходять сім політичних сил.

Результат «Яблука» привертає увагу на тлі проблем, із якими партія зіткнулася під час нинішньої виборчої кампанії. Напередодні голосування політсила втратила можливість брати участь за партійними списками у низці регіонів. У підсумку Новгородська область залишилася єдиним регіоном, де виборці могли проголосувати саме за список «Яблука». Водночас кандидати партії продовжили участь у низці регіональних виборів в одномандатних округах.

Тиск торкнувся і кампанії у самій Новгородській області. 9 вересня місцева виборча комісія анулювала реєстрацію Анни Черепанової – заступниці голови «Яблука», керівниці регіонального відділення та лідерки партійного списку на виборах до обласної думи. Водночас сам список партії залишився у бюлетені.

Проблеми виникли й на федеральному рівні. 10 серпня Верховний суд Росії задовольнив позов партії «Родина» та скасував реєстрацію федерального списку «Яблука» на виборах до Державної думи. 17 серпня апеляційна колегія Верховного суду залишила це рішення чинним. Кандидати «Яблука» в окремих одномандатних округах при цьому зберегли можливість брати участь у голосуванні.

Формальними підставами для зняття федерального списку стали, зокрема, претензії щодо пожертв на користь партії, публікацій у соціальних мережах з обмеженим у Росії доступом та ймовірних порушень авторського права. «Яблуко» оскаржувало рішення та заявляло про тиск на своїх кандидатів під час кампанії.

Нагадаємо, що на виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю. 

Читайте також:

Теги: росія вибори в Росії Державна Дума

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Новоросійськ
Ракетоносії та бойова авіація РФ потрапили під удар українських дронів
9 вересня, 11:23
Москва назвала тиском можливі санкції проти покупців російської нафти
Росія пообіцяла зберегти нафтові поставки до Індії попри санкції
7 вересня, 07:52
Після Москви американські представники мають вирушити до Києва
Путін завершив зустріч з Кушнером та Віткоффом: на черзі переговори у Києві (оновлено)
6 вересня, 02:45
Трамп: Потрібно, щоб це було врегульовано. І це зробив. Я відправив Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників
Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні
4 вересня, 23:47
ЄС зупинив уже шосте судно, яке пов'язують із тіньовим флотом РФ
Європейські військові зупинили танкер із тіньового флоту Росії
31 серпня, 15:23
Затримано сімох учасників злочинної організації
Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)
31 серпня, 10:03
Трамп намагається купити у Путіна гарні новини, але Путін продає задорого
Трамп потрапив у пастку Путіна
28 серпня, 11:11
Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях
Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»
27 серпня, 00:38
Мобілізований передавав Росії дані про ЗСУ
СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ на Одещині
26 серпня, 10:16

Політика

Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії
Партія «Яблуко» несподівано пройшла до облдуми в єдиному регіоні Росії
Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах
Канцлер Німеччини назвав «катастрофою» поразку своєї партії на виборах
Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО
Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО
Ворог знайшов спосіб наростити виробництво дронів: у планах 28 тисяч на рік
Ворог знайшов спосіб наростити виробництво дронів: у планах 28 тисяч на рік
Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
144K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua